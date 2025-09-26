Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L.

26. 9. 2025
22.25

35 minut

Nemško prvenstvo, 5. krog

Bayern zmagal še petič, Harry Kane zabil že deset golov

Bayern München Harry Kane | Harry Kane je ob koncu prvega polčasa z bele točke povišal na 2:0. | Foto Reuters

Harry Kane je ob koncu prvega polčasa z bele točke povišal na 2:0.

Foto: Reuters

Z obračunom med Bayernom, ki je še edini brez praske, in Werderjem se je začel peti krog nemške bundeslige. Bavarci so odlično začeli obrambo naslova, saj ostajajo stoodstotni, pohvalijo pa se lahko z izredno učinkovitostjo. Dosegli so že 22 zadetkov. Ekipo iz Bremna so premagali s 4:0, dva gola je dal Harry Kane, ki je že pri desetih zadetkih.

RB Leipzig
Sportal Kamplu ponovno drobtinice. Bayern brez praske, slavil tudi Dortmund.

Kane s stotim golom vzel rekord Ronaldu in Halandu

Harry Kane je na 105 tekmah za Bayern dosegel sto golov. | Foto: Reuters Harry Kane je na 105 tekmah za Bayern dosegel sto golov. Foto: Reuters Uvodna tekma petega kroga nemške nogometne lige je prinesla nov rekord, ki ga je dosegel angleški zvezdnik Harry Kane. Ta je postal nogometaš, ki je v eni od petih najmočnejših lig potreboval najmanj tekem za mejnik sto doseženih golov za klub. Kane je imel zadnjo priložnost za ta rekord in jo je tudi izkoristil. Pred tekmo je imel 98 doseženih golov v bundesligi, odkar je prišel v Bayern, odigral pa je 103 tekme. Če bi dosegel vsaj dva gola, bi stotico dosegel na 104. tekmi. Doslej sta imela rekord skupaj Portugalec Cristiano Ronaldo in Norvežan Erling Haaland, ki sta za Real Madrid in Manchester City sto golov dosegla na 105 tekmah.

Bayern je imel proti Werderju izrazito premoč, Kane pa je bil prvič na delu v sodnikovem dodatku, ko je izkoristil enajstmetrovko za vodstvo z 2:0. Rekord je nato izboljšal v 65. minuti, ko je zadel še iz igre po podaji Luisa Diaza. Bayern tako ostaja na vrhu kot edini s stoodstotnim izkupičkom 15 točk. 

Kevin Kampl bo z Leipzigom v soboto na delu pri Wolfsburgu. Borussia Dortmund bo v soboto gostovala pri Mainzu, Bayer Leverkusen pa se bo mudil v Hamburgu pri ekipi St. Paulija.

Nemško prvenstvo, 5. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

10 – Kane (Bayern)
– Ansah (Union), Diaz (Bayern), Guirassy (Dortmund), Uzun (Eintracht)
– Asllani (Hoffenheim), Burke (Union), Gnabry (Bayern), Hountondji (St, Pauli), Olise (Bayern), Schick (Bayer)

Benjamin Šeško
Sportal Angleški mediji neizprosni: Šeško postaja Bond
