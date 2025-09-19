Petek, 19. 9. 2025, 16.00
3 ure, 44 minut
Nemško prvenstvo, 4. krog
St. Pauli napada danes prvo mesto
Dogajanje v bundesligi bo v 4. krogu odprlo današnje srečanje med Stuttgartom in St. Paulijem, ki je začel sezono izjemno in bi se lahko z novo zmago povzpel celo na vrh lestvice. Prvak Bayern München, ki je po treh krogih še edini klub s stoodstotnim točkovnim izkupičkom, bo v soboto gostoval pri Hoffenheimu, Kevin Kampl, ki je v tej sezoni edini slovenski udeleženec nemškega prvenstva, pa bo v soboto z RB Leipzigom gostil v tej sezoni še neporaženi Köln. V sklepnem dejanju kroga bo Borussia Dortmund v nedeljo pričakala Wolfsburg.
Nemško prvenstvo, 4. krog:
Petek, 19. september:
Sobota, 20. september:
Nedelja, 21. september:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Kane (Bayern),
4 – Guirassy (Dortmund),
3 – Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Diaz (Bayern), Hountondji (St, Pauli), Olise (Bayern), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht),
...