St. Pauli napada danes prvo mesto

Dogajanje v bundesligi bo v 4. krogu odprlo današnje srečanje med Stuttgartom in St. Paulijem, ki je začel sezono izjemno in bi se lahko z novo zmago povzpel celo na vrh lestvice. Prvak Bayern München, ki je po treh krogih še edini klub s stoodstotnim točkovnim izkupičkom, bo v soboto gostoval pri Hoffenheimu, Kevin Kampl, ki je v tej sezoni edini slovenski udeleženec nemškega prvenstva, pa bo v soboto z RB Leipzigom gostil v tej sezoni še neporaženi Köln. V sklepnem dejanju kroga bo Borussia Dortmund v nedeljo pričakala Wolfsburg.