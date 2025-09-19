Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
19. 9. 2025,
16.00

Osveženo pred

3 ure, 44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo

Petek, 19. 9. 2025, 16.00

3 ure, 44 minut

Nemško prvenstvo, 4. krog

St. Pauli napada danes prvo mesto

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
St. Pauli Navijači | Navijači St. Paulija bodo danes gostovali v Stuttgartu. | Foto Reuters

Navijači St. Paulija bodo danes gostovali v Stuttgartu.

Foto: Reuters

Dogajanje v bundesligi bo v 4. krogu odprlo današnje srečanje med Stuttgartom in St. Paulijem, ki je začel sezono izjemno in bi se lahko z novo zmago povzpel celo na vrh lestvice. Prvak Bayern München, ki je po treh krogih še edini klub s stoodstotnim točkovnim izkupičkom, bo v soboto gostoval pri Hoffenheimu, Kevin Kampl, ki je v tej sezoni edini slovenski udeleženec nemškega prvenstva, pa bo v soboto z RB Leipzigom gostil v tej sezoni še neporaženi Köln. V sklepnem dejanju kroga bo Borussia Dortmund v nedeljo pričakala Wolfsburg.

Gerardo Seoane, Borussia Mönchengladbach
Sportal Visok poraz odnesel trenerja

Nemško prvenstvo, 4. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Kane (Bayern), 
– Guirassy (Dortmund),
– Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Diaz (Bayern), Hountondji (St, Pauli), Olise (Bayern), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht),
...

St. Pauli
Sportal Werder odpihnil Borussio M., "petarda" Bayerna, Kamplu drobtinice
Jan Oblak
Sportal Atletico se je poklonil Oblaku, sledila je drama na Anfieldu
Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.