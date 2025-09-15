Visok poraz odnesel trenerja

Nemški nogometni klub Borussia Mönchengladbach je danes sporočil, da Gerardo Seoane ni več trener prve ekipe. Vodenje moštva bo začasno prevzel mladinski trener Eugen Polanski.

Borussia Mönchengladbach je po treh tekmah nove sezone na 16. mestu bundeslige in je še brez zmage z le eno točko. Konec tedna je doživela boleč poraz na domačem terenu z Werderjem z 0:4.

"Po analizi začetka sezone smo prišli do zaključka, da moramo narediti spremembo na trenerskem položaju," je pojasnil športni direktor kluba Roland Virkus. Skupaj s koncem prejšnje sezone v klubu že deset tekem čakajo na zmago. V tej sezoni niso dosegli še niti enega gola, zadnji strelec je bil 3. maja Tim Kleindienst.

Seoane je mesto prvega trenerja Gladbacha prevzel junija 2023, pogodba bi se mu iztekla junija 2026.

Njegov odhod je že druga menjava trenerja v bundesligi, čeprav so v nemškem prvenstvu odigrali šele tri kroge nove sezone. Že po prvih dveh so se za sodelovanje Eriku ten Haagu zahvalili v Leverkusnu, kjer je po novem trener Kasper Hjulmand.