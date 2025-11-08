Končan sanjski niz Bayerna, Kane rešil vsaj točko

V 10. krogu nemške bundeslige vodilni Bayern München prvič ni zmagal. Z berlinskim Unionom je igral neodločeno 2:2, potem ko je Harry Kane zadel v sodnikovem dodatku. Brez zmage so ostali tudi nogometaši drugega Leipziga in tretje Borussie, je pa s kar 6:0 zmagal četrti Bayer Leverkusen.

Bayern München je zmagal na prvih 16 tekmah sezone 2025/2026, pred dnevi je premagal tudi aktualne zmagovalce lige prvakov Paris Saint-Germain. Bavarci so bili še edina ekipa v evropskih ligah, ki ni izgubila oziroma celo ni izgubila niti točke. Kar na sedmih tekmah v bundesligi je zasedba Vincenta Kompanyja mrežo ohranila nedotaknjeno. Postali so šele druga ekipa, ki je zmagala na prvih devetih tekmah sezone bundeslige, po ekipi Pepa Guardiole iz sezone 2015/2016, ki je zmagala na prvih desetih.

Harry Kane je zadel za remi 2:2. Foto: Reuters In zdaj se je sanjski niz Bayerna končal, predvsem po zaslugi Nizozemca surinamskim korenin Danilha Doekhija, ki je dosegel dva gola. Union Berlin je bil tik pred zmago, saj je vodil z 2:1, a je v sodnikovem dodatku najboljši strelec nemške bundeslige Harry Kane vendarle rešil vsaj točko za ponos Bavarske.

Bayern ima tako po 10 odigranih krogih 28 od možnih 30 točk. Zabili so 35 golov in jih dobili šest. S šestimi točkami zaostanka jim je najbližje RB Leipzig, ki je tokrat izgubil. S 3:1 je bil boljši Hoffenheim. Kevina Kampla zaradi osebnih razlogov ni bilo v kadru Leipziga. Ta je z zadetkom Yana Diomandeja sicer povedel v deveti minuti, a so domači poskrbeli za preobrat, zadeli so Albian Hajdari, Tim Lemperle in Grischa Prömel.

Brez zmage je ostala tudi tretja ekipa na lestvici Borussia Dortmund, ki je s Hamburgerjem igrala neodločeno 1:1. Je pa zmagal četrti Bayer Leverkusen in to s kar 6:0 proti Heidenheimu. Patrik Schick in Ibrahim Maza sta dosegla po dva gola.

