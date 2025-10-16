Ali veste, zakaj je zlivanje odpadnega jedilnega olja v odtok škodljivo?

Ali tudi vi zlivate odpadno jedilno olje v odtok ali na kompost? Ko boste prebrali ta članek, ga zagotovo ne boste več. Za to namreč obstaja boljša in trajnejša rešitev.

Odpadno jedilno olje odvrzite v posebne zbiralnike

Odpadno jedilno olje bi morali zbirati ločeno, v posebnih posodah, ter ga odvreči v posebej za to namenjene zbiralnike. Za to namreč obstajajo štirje tehtni razlogi.

1. Ker se tako izognemo težavam in dodatnim stroškom v gospodinjstvu

Če odpadno jedilno olje zlijemo v odtok, se to nalaga na stenah kanalizacijskih cevi in s tem otežuje prehod drugih odplak. To lahko zamaši cevi ali v najboljšem primeru povzroča neprijetne vonjave. Ker so cevi pogosto zakopane globoko pod zemljo, je njihovo čiščenje zelo zahtevno, pa tudi drago.

2. Ker s tem varujemo okolje in svoje zdravje

Ali ste vedeli, da je odpadno jedilno olje nevaren odpadek? Že en liter, ki ga zlijemo v odtok ali naravo, lahko onesnaži tudi milijon litrov pitne vode.*

Zlivanje odpadnega jedilnega olja v odtok lahko zamaši cevi v čistilnih napravah. Tam se izloči na površino, s čimer otežuje prehod drugih odplak in povzroči prekinitev delovanja naprave ter onemogoči biološke procese razgradnje.

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati niti med biološke odpadke ali na kompost. S tem onemogočimo naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov, posledično pa lahko pride do onesnaženja podtalnice, ki je vir pitne vode.

3. Ker lahko odpadno jedilno olje ponovno uporabimo

Ali ste vedeli, da iz enega litra odpadnega olja nastane 0,9 litra biodizla?*

Odpadno jedilno olje se lahko predela v biodizel in glicerin, ki se uporablja v farmaciji. S tem zmanjšamo potrebo po novih surovinah.

4. Ker s tem krepimo občutek skupne odgovornosti

Z zbiranjem odpadnega jedilnega olja krepite odgovoren odnos do okolja in spodbujate krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa ste s tem tudi dober zgled najmlajšim.

3 koraki za čistejše okolje in zdravje vseh nas

Ali ste vedeli, da lahko odpadno jedilno olje oddate v izbranih trgovinah SPAR in INTERSPAR in ste za to nagrajeni z dobropisom?

Postopek oddaje je povsem preprost.

S seboj v trgovino prinesite posodico z odpadnim jedilnim oljem ter maščobo iz različnih živil. Olje zlijte v zbiralnik in sledite korakom na elektronskem zaslonu. Po zaključenem postopku prejmete kupon oziroma dobropis, ki ga lahko izkoristite v trgovini, kjer ste olje oddali.

Zbrano odpadno jedilno olje bo uporabljeno za proizvodnjo biodizel goriva.

Kako enostavno je uporabiti zbiralnik za odpadno jedilno olje, v videu na humoren način prikazuje igralec, TV voditelj in ustvarjalec spletnih vsebin Nik Škrlec.

Kar kroži, nas povezuje. SPAR Slovenija veliko pozornosti namenja trajnostnemu ravnanju in k temu spodbuja tudi svoje kupce. Del njihove akcije Kar kroži, nas povezuje, ki je del iniciative Skupaj za boljši jutri in jo podpirajo Ekologi brez meja, je tudi ozaveščanje o pravilnem odlaganju posebnih odpadkov, kot je odpadno jedilno olje. V ta namen so v več kot 15 trgovinah SPAR in INTERSPAR postavili zbiralnike odpadnega jedilnega olja, letos pa jih bodo namestili v še več svojih trgovin, saj želijo omogočiti enostaven dostop do zbiralnikov čim večjemu številu kupcev. S tem prispevajo k zmanjšanju tveganja, da bi olje končalo v odpadkih ali naravi.

*Vir: Zveza potrošnikov Slovenije: Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem (avtor: Anja Bolha), 2024, dostopno na: https://www.zps.si/nasveti-in-vodniki/pravilno-ravnanje-z-odpadnim-jedilnim-oljem-2024-02-13

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.