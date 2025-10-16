Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
16. 10. 2025,
14.44

Osveženo pred

51 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad Ekologi brez meja Skupaj za boljši jutri Kar kroži, nas povezuje odpadno olje trajnost Spar PR članek

Četrtek, 16. 10. 2025, 14.44

51 minut

Ali veste, zakaj je zlivanje odpadnega jedilnega olja v odtok škodljivo?

Oglasno sporočilo

Ali tudi vi zlivate odpadno jedilno olje v odtok ali na kompost? Ko boste prebrali ta članek, ga zagotovo ne boste več. Za to namreč obstaja boljša in trajnejša rešitev.

Spar_odpadno_olje | Foto: Spar Foto: Spar

Odpadno jedilno olje odvrzite v posebne zbiralnike

Odpadno jedilno olje bi morali zbirati ločeno, v posebnih posodah, ter ga odvreči v posebej za to namenjene zbiralnike. Za to namreč obstajajo štirje tehtni razlogi.

1. Ker se tako izognemo težavam in dodatnim stroškom v gospodinjstvu 

Če odpadno jedilno olje zlijemo v odtok, se to nalaga na stenah kanalizacijskih cevi in s tem otežuje prehod drugih odplak. To lahko zamaši cevi ali v najboljšem primeru povzroča neprijetne vonjave. Ker so cevi pogosto zakopane globoko pod zemljo, je njihovo čiščenje zelo zahtevno, pa tudi drago.

2. Ker s tem varujemo okolje in svoje zdravje

Ali ste vedeli, da je odpadno jedilno olje nevaren odpadek? Že en liter, ki ga zlijemo v odtok ali naravo, lahko onesnaži tudi milijon litrov pitne vode.*

Zlivanje odpadnega jedilnega olja v odtok lahko zamaši cevi v čistilnih napravah. Tam se izloči na površino, s čimer otežuje prehod drugih odplak in povzroči prekinitev delovanja naprave ter onemogoči biološke procese razgradnje. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati niti med biološke odpadke ali na kompost. S tem onemogočimo naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov, posledično pa lahko pride do onesnaženja podtalnice, ki je vir pitne vode.  

Odpadno jedilno olje shranite v posebni posodi. | Foto: Spar Odpadno jedilno olje shranite v posebni posodi. Foto: Spar

3. Ker lahko odpadno jedilno olje ponovno uporabimo

Ali ste vedeli, da iz enega litra odpadnega olja nastane 0,9 litra biodizla?*

Odpadno jedilno olje se lahko predela v biodizel in glicerin, ki se uporablja v farmaciji. S tem zmanjšamo potrebo po novih surovinah.

4. Ker s tem krepimo občutek skupne odgovornosti

Z zbiranjem odpadnega jedilnega olja krepite odgovoren odnos do okolja in spodbujate krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa ste s tem tudi dober zgled najmlajšim. 

3 koraki za čistejše okolje in zdravje vseh nas

Ali ste vedeli, da lahko odpadno jedilno olje oddate v izbranih trgovinah SPAR in INTERSPAR in ste za to nagrajeni z dobropisom?

Postopek oddaje je povsem preprost.

  1. S seboj v trgovino prinesite posodico z odpadnim jedilnim oljem ter maščobo iz različnih živil.
  2. Olje zlijte v zbiralnik in sledite korakom na elektronskem zaslonu. 
  3. Po zaključenem postopku prejmete kupon oziroma dobropis, ki ga lahko izkoristite v trgovini, kjer ste olje oddali.

Zbrano odpadno jedilno olje bo uporabljeno za proizvodnjo biodizel goriva.

Kako enostavno je uporabiti zbiralnik za odpadno jedilno olje, v videu na humoren način prikazuje igralec, TV voditelj in ustvarjalec spletnih vsebin Nik Škrlec.

Odpadno jedilno olje oddajte v zbiralnik v izbranih trgovinah SPAR in INTERSPAR. | Foto: Spar Odpadno jedilno olje oddajte v zbiralnik v izbranih trgovinah SPAR in INTERSPAR. Foto: Spar

Kar kroži, nas povezuje.

SPAR Slovenija veliko pozornosti namenja trajnostnemu ravnanju in k temu spodbuja tudi svoje kupce. Del njihove akcije Kar kroži, nas povezuje, ki je del iniciative Skupaj za boljši jutri in jo podpirajo Ekologi brez meja, je tudi ozaveščanje o pravilnem odlaganju posebnih odpadkov, kot je odpadno jedilno olje. V ta namen so v več kot 15 trgovinah SPAR in INTERSPAR postavili zbiralnike odpadnega jedilnega olja, letos pa jih bodo namestili v še več svojih trgovin, saj želijo omogočiti enostaven dostop do zbiralnikov čim večjemu številu kupcev. S tem prispevajo k zmanjšanju tveganja, da bi olje končalo v odpadkih ali naravi.

Spar_odpadno_olje_4 | Foto: Spar Foto: Spar

*Vir: Zveza potrošnikov Slovenije: Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem (avtor: Anja Bolha), 2024, dostopno na: https://www.zps.si/nasveti-in-vodniki/pravilno-ravnanje-z-odpadnim-jedilnim-oljem-2024-02-13

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.

noad Ekologi brez meja Skupaj za boljši jutri Kar kroži, nas povezuje odpadno olje trajnost Spar PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.