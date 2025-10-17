Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
17. 10. 2025,
15.00

Osveženo pred

54 minut

Nenadna smrt ustanovitelja modnega imperija Mango. Glavni osumljenec je njegov sin. #video

Po nenadni smrti Isaka Andica, ustanovitelja modnega imperija Mango, ki je lani decembra umrl po padcu v gorah blizu Barcelone, primer še vedno preiskuje španska policija. Španski lokalni mediji poročajo, da je glavni osumljenec za njegovo smrt njegov sin.

Smrt 71-letnega Isaka Andica je lani decembra zelo šokirala javnost, španski mediji pa so takrat navajali le, da je ustanovitelj španske modne verige padel med pohodom z družinskimi člani v gorah blizu Barcelone.

Policija v Kataloniji je preiskavo iz nesreče zdaj preusmerila na morebitni primer umora, v središču preiskave pa se je znašel njegov sin Jonathan Andic, poroča El Pais, ki se sklicuje na več različnih virov, seznanjenih s preiskavo.

Dvoumne izjave 

Jonathan, ki je bil v času nesreče edini v družbi z očetom, je namreč podal dve izjavi z "nedoslednimi in protislovnimi podrobnostmi", piše El Pais, kar je pri policistih vzbudilo sum.

"Priča je dvoumno in nejasno opisala dogodke, ki se ne ujemajo z ugotovitvami katalonske policije na kraju dogodka v gorovju Montserrat," še navaja časopis. Dodatni sum je podkrepila tudi Estefanía Knuth, profesionalna igralka golfa in partnerica Isaka Andica, ki je policiji povedala o slabem odnosu med očetom in sinom.

Preiskovalni sodnik je zato konec septembra status Jonathana Andica uradno spremenil iz priče v osumljenca, policija pa še analizira vsebino njegovega mobilnega telefona.

Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Družba je zrasla v eno največjih mednarodnih verig trgovin z oblačili. 

Po podatkih s spletne strani družbe ima Mango okoli 2.700 fizičnih trgovin na 120 trgih, zaposluje pa več kot 16.400 ljudi po vsem svetu. | Foto: Reuters Po podatkih s spletne strani družbe ima Mango okoli 2.700 fizičnih trgovin na 120 trgih, zaposluje pa več kot 16.400 ljudi po vsem svetu. Foto: Reuters

Isak Andic, rojen v Istanbulu, je bil eden najbogatejših ljudi v Španiji. Revija Forbes njegovo in družinsko premoženje ocenjuje na približno 3,5 milijarde evrov (4,5 milijarde dolarjev). 
