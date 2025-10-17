Pod avtomobilom novinarja eksplodirala bomba

V predmestju Rima je ponoči pod avtomobilom italijanskega preiskovalnega novinarja Sigfrida Ranuccija na dvorišču pred njegovo hišo eksplodirala bomba. V eksploziji je bil poleg njegovega uničen še en avtomobil, poškodovana je tudi sosednja hiša, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sigfrid Ranucci je voditelj preiskovalne oddaje Report na državni televiziji Rai. Bomba je bila postavljena pod njegov avtomobil, ki je po eksploziji zgorel. Poleg njegovega je bil uničen še avtomobil njegove hčere, poškodovana je tudi sosednja hiša.

Na profilu oddaje Report na družbenih omrežjih med drugim piše, da je bila eksplozija tako močna, da bi lahko ubila vsakogar, ki bi v tistem trenutku šel mimo.

Ozadje napada ni jasno. Policija preiskuje, ali obstajajo kakršnikoli dokazi o vpletenosti mafije. Pristojno tožilstvo je začelo preiskavo.

Desetletje pod policijskim varstvom

Voditelj, ki je od leta 2014 pod policijskim varstvom zaradi smrtnih groženj mafije, že dlje časa opozarja na "ozračje izolacije in delegitimacije" v njegovem primeru. V zadnjem času je prejel več groženj. Med drugim je pred svojim domom našel dva naboja za polavtomatsko pištolo Walther P-38, njegovi varnostniki pa so identificirali nekaj oseb, ki so mu sledile.

Rai je izrazil solidarnost z novinarjem ob napadu. "Vloga Rai in tistih, ki delajo v njej, je zagotoviti dialog, pluralizem in spoštovanje v vsakdanjem poročanju o našem času," so poudarili v sporočilu za javnost. Dodali so, da Rai odločno zavrača vsako grožnjo proti tistim, ki opravljajo svoje delo v javni službi. "Bistvo naše demokracije je svoboda obveščanja, ki jo zagotavlja Rai in ki jo zastopajo njeni novinarji," so poudarili.

Napad na novinarja so obsodili politiki. Premierka Giorgia Meloni je ocenila, da gre za poskus ustrahovanja medijev. "Svoboda in neodvisnost informacij sta nepogrešljivi vrednoti naših demokracij, ki ju bomo še naprej branili," je zapisala v sporočilu za javnost. Napad so obsodili tudi številni ministri.