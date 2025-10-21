Minister za finance Klemen Boštjančič je danes začel delovni obisk na Kitajskem, kjer se bo do nedelje med drugim srečal s kitajskim finančnim ministrom Lan Foanom in s predstavniki bank. Slovenija namerava namreč prihodnje leto izdati obveznico na kitajskem trgu, so sporočili z ministrstva za finance.

"Izdaja teh obveznic predstavlja predvsem diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice. Izdaja 'panda' obveznic je načrtovana za leto 2026 in bo odvisna od tržnih razmer," so navedli na ministrstvu.

Klemen Boštjančič bo v okviru delovnega obiska obiskal tudi več podjetij, med drugim Hisense Gorenje, Unior in Xiaomi, so še sporočili z ministrstva.

Minister je izdajo obveznice, denominirane v juanih, med drugim omenil na dogodku Inštituta za strateške rešitve julija v Ljubljani, ko je povedal, da si državna zakladnica prizadeva za čim boljšo zaščito Slovenije pred finančnimi šoki. V tej luči je država avgusta lani že izdala obveznico na japonskem trgu, načrtovana je torej izdaja tudi na kitajskem trgu. "Glavni razlog za to je, da imamo, če se zgodi kriza na finančnem področju, razmeroma širok nabor trgov, kamor lahko gremo," je pojasnil.