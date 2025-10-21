Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
21. 10. 2025,
19.04

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zadolževanje obveznice Kitajska Klemen Boštjančič

Torek, 21. 10. 2025, 19.04

29 minut

Minister Boštjančič na Kitajskem tudi o izdaji obveznice

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Klemen Boštjančič | Foto STA

Foto: STA

Minister za finance Klemen Boštjančič je danes začel delovni obisk na Kitajskem, kjer se bo do nedelje med drugim srečal s kitajskim finančnim ministrom Lan Foanom in s predstavniki bank. Slovenija namerava namreč prihodnje leto izdati obveznico na kitajskem trgu, so sporočili z ministrstva za finance.

"Izdaja teh obveznic predstavlja predvsem diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice. Izdaja 'panda' obveznic je načrtovana za leto 2026 in bo odvisna od tržnih razmer," so navedli na ministrstvu.

Klemen Boštjančič bo v okviru delovnega obiska obiskal tudi več podjetij, med drugim Hisense Gorenje, Unior in Xiaomi, so še sporočili z ministrstva.

Minister je izdajo obveznice, denominirane v juanih, med drugim omenil na dogodku Inštituta za strateške rešitve julija v Ljubljani, ko je povedal, da si državna zakladnica prizadeva za čim boljšo zaščito Slovenije pred finančnimi šoki. V tej luči je država avgusta lani že izdala obveznico na japonskem trgu, načrtovana je torej izdaja tudi na kitajskem trgu. "Glavni razlog za to je, da imamo, če se zgodi kriza na finančnem področju, razmeroma širok nabor trgov, kamor lahko gremo," je pojasnil.

zadolževanje obveznice Kitajska Klemen Boštjančič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.