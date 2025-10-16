V teh dneh si navijači Manchester Uniteda s posebnim navdušenjem ogledujejo mojstrovine Benjamina Šeška, ki jih je počel pred tremi leti v dresu Salzburga na dvoboju proti Liverpoolu. Takrat si je z atraktivnimi potezami privoščil nekaj zvezdnikov Kloppove ekipe in za piko na i dosegel še zmagoviti zadetek. Privrženci rdečih vragov stiskajo pesti, da bo mladi Posavec tako razigran tudi v nedeljo, ko United čaka veliki angleški derbi, jubilejno 100. gostovanje na Anfieldu.

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško letos sploh še ni zadel v polno za reprezentanco. Med strelce se ni vpisal niti v Prištini proti Kosovu, kjer je zapravil nekaj zrelih priložnosti, niti v Ljubljani proti Švici, kjer od soigralcev ni prejel veliko uporabnih podaj, obenem pa je naletel na izjemno trdno švicarsko obrambo.

Kar zadeva strelsko formo, je lahko veliko bolj zadovoljen s tisto, ki ga spremlja v klubskem dresu. Na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda se je namreč vpisal med strelce, navijačem rdečih vragov pa greje srce misel, da bi lahko 22-letni Radečan nadaljeval niz tudi v nedeljo. Takrat ga čaka prvo gostovanje na Anfieldu v karieri.

Jubilejno 100. gostovanje na Anfieldu

Na zadnji prvenstveni tekmi se je Benjamin Šeško razveselil strelskega prvenca na Old Traffordu. Foto: Guliverimage United bo konec tedna gostoval pri angleškem prvaku Liverpoolu, ki v zadnjem obdobju ni najbolj prepričljiv, saj je v vseh tekmovanjih izgubil tri tekme zapored. Ker so rdeči vragi na zadnjem srečanju pred reprezentančnim premorom doma dokaj suvereno premagali Sunderland (2:0) in si okrepili samozavest pred nadaljevanjem sezone, so pričakovanja v taboru Uniteda velika.

Obeta se jubilejni obračun. Man Utd bo stotič v bogati zgodovini gostoval na Anfieldu. Do zdaj je v mestu kuštravcev zmagal 26-krat, v zadnji sezoni pa je pod vodstvom Rubena Amorima ostal neporažen (2:2). Tokrat želi storiti še korak več in premagati večnega rivala, s katerim kraljujeta na seznamu klubov z največ naslovi angleškega prvaka.

Spomin na mojstrovine 19-letnega Slovenca

Veliko orožje Uniteda bi lahko v nedeljo predstavljal Benjamin Šeško. Na Otoku je končno ujel strelsko formo, navijači rdečih vragov pa v teh dneh radi izpostavljajo zlasti prigodo izpred treh let, ko se je mladi Slovenec prvič v karieri pomeril z Liverpoolom. To je bila tekma, odigrana na avstrijskih tleh, na kateri je Šeško, takrat je bil še golobradi najstnik, star komaj 19 let, obnorel Otočane. Kaj se je takrat zgodilo?

Zadetek Benjamina Šeška proti Liverpoolu:

V Mozartovem mestu je 22. julija 2022 gostoval eden največjih evropskih klubov. Liverpool, šestkratni evropski prvak, ki je pod vodstvom Jürgena Kloppa deloval kot odlično utečen stroj, se je v pripravljalnem obdobju ustavil pri Salzburgu. Šeško je dobil priložnost, ki je ni izpustil iz rok. Na Red Bull Areni se je izkazal in spravil na noge več kot 30 tisoč gledalcev.

Čeprav je odigral le prvi polčas, je bil to njegov nor večer. Ne le da je odločil zmagovalca, saj je dosegel edini zadetek na srečanju, ampak si je pripravil še nekaj zrelih priložnosti, hkrati pa s svojim bogatim znanjem in igrivostjo povzročal nemalo težav eminentnim gostom.

Kako je z mojstrskim preigravanjem spravil v zadrego Jamesa Milnerja:

If Man Utd fans hadn’t heard of Benjamin Sesko last week, they definitely have now. A goal and this against Liverpool. pic.twitter.com/NVUikuA2Y9 — Scott Saunders (@__scottsaunders) July 27, 2022

Najhuje jo je odnesel nekdanji zvezdnik Liverpoola James Milner, ki ga je Šeško z mojstrskim preigravanjem povsem vrgel iz ravnotežja, zdajšnji 39-letni član Brightona pa je postal predmet posmeha na družbenih omrežjih. Šeško je na tej tekmi naredil ogromen vtis na Angleže.

Največje vragolije Benjamina Šeška na tekmi z Liverpoolom, ki jih je odprtih ust spremljal tudi takratni trener Jürgen Klopp:

When Benjamin Sesko played against Liverpool.



👀🔥 pic.twitter.com/0JXN043m6m — Ocho (@Ocho_CFC) June 5, 2024

Benjamin Šeško je pri 19 letih opozoril nase z izjemno predstavo v prvem polčasu srečanja proti Liverpoolu. Foto: AP / Guliverimage Takrat šele 19-letni napadalec iz Slovenije se je zaradi uspešne predstave čez noč znašel na radarjih številnih angleških klubov, Liverpool pa je na generalki za angleški superpokal doživel nepričakovan poraz. Njegovi najboljši igralci so večinoma vstopili v igro v drugem polčasu, kjer pa se je Salzburg na čelu z vratarjem odlično branil in zadržal tesno prednost.

Ta je na koncu zadostovala za sladko zmago in ogromno promocijo dragulja slovenskega nogometa, ki se je prihodnje leto preselil v Leipzig, nato pa letošnje poletje postal eden izmed največjih junakov poletnega prestopnega roka in prvi napadalec enega najbolj priljubljenih klubov na svetu, Manchester United.