Ne le ene cele sezone, prvi mož Manchester Uniteda Jim Ratcliffe je trenerju Rubenu Amorimu dal kar tri leta, da se dokaže. Bogataš pravi, da ga ne bo odpustil samo zato, ker o tem vsak teden pišejo otoški mediji. "V nogometu se nič ne zgodi čez noč. Potrebuješ tri leta. Poglejte Arteto v Arsenalu." Mediji z Otoka so že preverili, ali je bil Mikel Arteta na prvih 50 tekmah na klopi Arsenala slabši kot zdaj Amorim.

Jim Ratcliffe Foto: Guliverimage Angleški Sky Sports je že konec septembra pisal, da je manjšinski solastnik Manchester Uniteda Jim Ratcliffe kljub slabim rezultatom naklonjen trenerju Rubenu Amorimu. Zdaj je britanski milijarder, ki ima trenutno največ besede v klubu, to tudi javno povedal. "Ruben mora v treh letih pokazati, da je odličen trener," je Ratcliffe dejal v pogovoru za poslovni podkast revije The Times. Bo torej ne glede na rezultate dobil tri leta? "Da. Tako bi jaz odločil. Tri leta. V nogometu se nič ne zgodi čez noč. Potrebuješ tri leta. Poglejte Arteto v Arsenalu. Prvi dve sezoni je imel slabi. Moramo biti potrpežljivi. Imamo dolgoročni cilj. Manchester Uniteda ne moreš voditi brez premisleka." Dodal je, da kritike posameznih novinarjev, ki se pojavljajo na tedenski ravni, pač ne smejo vplivati na odločitve v klubu.

Večinski delež v klubu ima sicer še naprej družina Glazer, Ratcliffe pa nekaj manj kot 30-odstoten delež. Je pa lastnik in direktor Ineosa od leta 2024 prevzel vodenje poslov v klubu. Vprašali so ga še, kaj pa če pri navijačih osovraženi Glazerji zahtevajo menjavo Amorima. "To se ne bo zgodilo." Glazerji se strinjajo, da on vodi posle v Unitedu, je še dejal.

Druga zaporedna zmaga proti Liverpoolu?

Ruben Amorim na klopi Uniteda še naprej ni dosegel dveh zaporednih zmag. Tudi zdaj bo naloga težka. Po zmagi proti Sunderlandu v prejšnjem krogu jih namreč 19. oktobra čaka gostujoča tekma z aktualnim prvakom Liverpoolom. Ta je sicer izgubil zadnji dve tekmi (Chelsea in Crystal Palace), a je na lestvici pet točk pred Unitedom.

Slab začetek sezone, a vseeno samo šest točk za vodilnimi

Benjamin Šeško je v soboto prvič zabil na Old Traffordu. Foto: Guliverimage Nogometaši Uniteda naj bi tudi bili na strani svojega trenerja. Nenazadnje je še Benjamin Šeško ob izbiri Manchestra dejal, da ga je s svojim razmišljanjem prepričal prav Amorim. Čeprav imajo rdeči vragi po sedmih odigranih krogih premier lige samo tri zmage (deset točk), pa ni še prav nič izgubljenega. Z zmago prejšnji konec tedna proti Sunderlandu (2:0), ko je svoj drugi gol za United dosegel Šeško (na drugi zaporedni tekmi), so skočili na deseto mesto. Najpomembnejše pa je: za prvo peterico zaostajajo samo tri točke (Manchester City je peti s 13 točkami), na vodilnim Arsenalom pa le šest (16 točk s petimi zmagami in enim remijem).

Arteta na prvih 50 tekmah malo boljši od Amorima

Mikel Arteta Foto: Reuters Amorim je po uspešnem delu v Sportingu iz Lizbone na klop Manchestra prišel novembra 2024. Do zdaj je vodil 50 tekem. Ima 20 zmag, devet remijev in 21 porazov. Ker je Ratcliffe omenil Arteto, češ da je imel v prvih dveh sezonah z Arsenalom slabe rezultate, so britanski mediji takoj preverili to izjavo.

Španski trener je londonskega premierligaša prevzel decembra 2019. Na prvih 50 tekmah je dosegel 27 zmag, deset remijev in 13 porazov. Bil je torej nekaj uspešnejši od Portugalca. Največja razlika je v številu prejetih golov: Arteta jih je imel 48, Amorim kar 76. Očitno pa drži Ratcliffvo razmišljanje, da trener potrebuje čas. Arteta je bil v prvih treh sezonah v premier ligi dvakrat osmi in peti, nato je bil v zadnjih treh sezonah trikrat drugi. Letos v Arsenalu računajo, da bodo po 22 letih vendarle osvojili državno prvenstvo. Arteta bo po reprezentančnem premoru vodil svojo 300. tekmo na klopi topničarjev.

Ruben Amorim na klopi Uniteda še naprej ni dosegel dveh zaporednih zmag. Zdaj ga čaka Liverpool. Foto: Reuters