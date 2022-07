Gleda ga Manchester in Šeško zabije še Liverpoolu #video

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je izvrstno začel novo klubsko sezono. Zabil je še na tretji zaporedni tekmi – in to kar Liverpoolu.

Benjamin Šeško je pred dnevi najprej zabil v avstrijskem pokalu, nato v petek dosegel gol in še za enega podal v uvodnem krogu avstrijske lige, zdaj pa zadel še na pripravljalni tekmi z angleškim Liverpoolom. Preigral je Ibrahima Konateja in streljal po dvojni podaji Noahom Okaforjem. Liverpoolov vratar Adrian ni imel nobenih možnosti. To je bil tudi edini gol na tekmi, na kateri je torej Salzburg zmagal z 1:0.

Že pred temi tremi tekmami je Salzburg odigral nekaj pripravljalnih in 19-letni Slovenec je na tistih dal tri gole. Šeško je tako povsem razumljivo na radarju angleških klubov, predvsem Manchestra Uniteda. Zato je bila ta tekma deležna še toliko več pozornosti. In imeli smo kaj videti. Šeško ni dal le gola, poglejte si še naslednje preigravanje.

Tretja tekma v novi klubski sezoni in tudi na tej je Šeško zabil. Foto: Guliver Image