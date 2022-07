V petek so novo sezono domačega prvenstva odprli tudi v Avstriji. V središču pozornosti derbija med branilcem naslova Salzburgom in Austrio Vienno se je znova znašel slovenski nogometni up Benjamin Šeško.

Mladenič je po izjemni akciji rdečih bikov v 38. minuti zabil za vodstvo z 1:0, v 61. minuti pa k zanesljivi zmagi s 3:0 dodal še asistenco.

Odlična akcija Salzburga in gol Šeška:

Benjamin Sesko’s (2003) opening goal of the Austrian Bundesliga season.



Nice play by Luka Sucic (02) in the build-up, too.#NXGN pic.twitter.com/OekhDKugsI — Tom Maston (@TomMaston) July 22, 2022

Za 19-letnika je bil to še tretji gol na tretji zaporedni tekmi v zadnjem tednu. Pred tednom je v prvem krogu pokala proti Fugnu zabil prvi zadetek na obračunu, ki so ga dobili s 3:0.

Pred dnevi je zabil tudi Ajaxu. Za 19-letnika so zanimanje pokazali na Otoku. Foto: Sportida

Sredi tedna pa so se na pripravljalnem srečanju udarili z nizozemskim Ajaxom, ki je sicer zmagal s 3:2, a tudi takrat se je najstnik vpisal med strelce, postavil je končnih 2:3.

Zadetek proti Ajaxu:

Šeškove predstave so že lep čas pod drobnogledom klubov iz uglednejših lig, v zadnjem obdobju se je njegovo ime pojavljalo na seznamu želja premierligaša Newcastla.