Zinčenko odslej tudi uradno pri Arsenalu

O prestopu so tamkajšnji mediji poročali že pred dnevi, zdaj pa je po opravljenem zdravniškem pregledu postal tudi uraden. Topničarji so sporočili le, da so sklenili večletno pogodbo, podrobnosti pa niso razkrili.

"Veseli smo, da se nam je Oleksandr pridružil. Je igralec, ki ga res dobro poznam in spremljal sem njegov razvoj tudi potem, ko nisem bil več pri Cityju," je dejal strateg Arsenala Mikel Arteta, ki je bil nekoč pomočnik Pepa Guardiole pri Cityju.

Petindvajsetletnik je v Manchester City prišel leta 2016 iz ruske Ufe in eno sezono preživel kot posojen igralec pri PSV. V petih sezonah v dresu Cityja je zbral 128 nastopov in dosegel dva zadetka. Za Ukrajino je zbral 52 nastopov.

Gre za peto okrepitev Arsenala v poletnem prestopnem roku, potem ko so v klub prišli brazilska napadalca Marquinhos in Gabriel Jesus, portugalski vezist Fabio Vieira in ameriški vratar Matt Turner.

