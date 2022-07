Šeško na radarju angleškega velikana

Dva dni zatem, ko je avstrijsko prvenstvo odprl z golom, se je Benjamin Šeško znašel v svetu vročih govoric poletne nogometne tržnice. Avstrijski časnik Kurier tako piše, da je "napadalec Salzburga Benjamin Šeško v resnih pogovorih z Manchesterom Unitedom, da je njegov agent v Londonu, kjer sklepa dogovor za prestop".

Te besede so morda vendarle nekoliko preuranjene. Fabrizio Romano, ki ima običajno najbolj točne informacije o prestopih v Evropi, je v odziv na poročanje Kurierja na Twitterju zapisal: "Manchester United je dobro obveščen o Salzburgovem talentu Benjaminu Šešku. Je eden od igralcev, ki ga opazujejo, smatrajo ga za zelo talentiranega. Niso pa še v sklepni fazi pogajanja o pogodbi." Dodaja, da Manchester United ni edini, ki se zanima za 19-letnega slovenskega napadalca. Da je med zainteresiranimi klubi tudi Newcastle United.

Manchester United are well informed on Salzburg talent Benjamin Šeško. He’s one of the players monitored, considered ‘really talented’ - but it’s not imminent or advanced deal as of now. 🚨🔴 #MUFC



Man Utd are aware of Šeško as other clubs are informed too, including Newcastle. pic.twitter.com/d5t1BUrc1W