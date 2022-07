Akademija znova bogato nagradila domžalski klub

NK Domžale je v italijansko Romo prodal dva mlada nogometaša: najprej v torek 16-letnega Luko Mlakarja, v sredo pa še 17-letnega Lovra Goliča. Zanju naj bi dobili približno pol milijona evrov. Golić je pred letom dni v domžalsko akademijo prestopil iz velenjskega Rudarja in še kot 16-letnik dobil priložnost na dveh tekmah članskega moštva.

Welcome to Roma, Lovro Golic! 🤝



The 16-year-old Slovenian defender joins the club’s Under-17 squad from NK Domzale!#ASRoma pic.twitter.com/z6zEMuxFy1 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 27, 2022

"Presrečen sem! Vse skupaj se je zgodilo zelo hitro in moram reči, da tako hitrega preskoka iz Domžal nisem pričakoval. V enem letu sem v kadetskem prvenstvu nabral ogromno izkušenj, se skozi trenažni proces prilagodil na zahteve mladinskega nogometa, kar nekaj lepih trenutkov sem doživel tudi s člansko ekipo. V najlepšem spominu mi bo zagotovo ostal debitantski nastop ob koncu lanske sezone 1. SNL proti Celju," je ob prvem prestopu v tujino dejal Golič, ki je z Romo podpisal triletno pogodbo.

🇮🇹 Od Latkove vasi do Rima: V @OfficialASRoma še Lovro Golič!



Včeraj se je v italijansko prestolnico preselil Luka Mlakar, danes pa je po isti poti šel tudi 16-letni Golič, ki je z Romo podpisal triletno pogodbo: https://t.co/Elee246ab6



Srečno! pic.twitter.com/oxtouMGAlL — NK Domžale (@NKDomzale) July 27, 2022

Domžale so že konec junija v italijansko serie A prodale mladega vratarja, 16-letni Lovro Štubljar je odšel v Empoli. "Redko se zgodi, da v enem prestopnem roku trije člani akademije odidejo v Serie A, vendar to je zaradi odličnega dela v MNC pri nas mogoče. V članski ekipi že imamo kopico mladinčev in kar nekaj je takšnih, ki bodo kmalu dočakali priložnost. To je namreč največje bogastvo našega kluba," je po odhodu trojice dejal izvršni direktor domžalskega kluba Matej Oražem.

Če bo oziroma ko bo iz Salzburga prestopil Benjamin Šeško, bo tudi ta prestop obogatil domžalsko denarnico. Šeško je namreč v Salzburg leta 2019 odšel prav iz domžalske kadetske ekipe in del naslednje odškodnine zanj pripada tudi Domžalam.