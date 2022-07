Nigerijec res v Maribor? "Nič ne vemo o prestopu našega nogometaša!"

Rivers United iz Port Harcourta je tudi s pomočjo 14 golov 21-letnega Ishaqa Kayodeja Rafiuja osvojil zadnjo nigerijsko prvenstvo. "Je igralec s prodornostjo, hitrostjo in konkretnostjo ter z redko videno fizično močjo," je ob novici, da je podpisal za Maribor, v torek dejal športni direktor Marko Šuler. Istočasno se je oglasila Olimpija, potrdila, da so ga ponudili tudi njim, a je pogajanja prekinila zaradi netransparentnih pogojev, ki so jim jih predstavili igralčevi posredniki.

Done Deal!



Rivers United FC's Rafiu Ishaq Kayode has secured a 3-years permanent move to Slovenian side, NK Maribor.



Wishing you all the best Ishaq in your new assignment. #RiverUnited #npfl22 pic.twitter.com/8Zwf9HkROE — EASY NTER GLOBAL LTD (@EASYNTERGLOBAL) July 27, 2022

Ishaq Kayode Rafiu, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



21-letni krilni napadalec prihaja kot nigerijski reprezentant, z naslovom državnega prvaka.



➡️ https://t.co/JAltF9GNQL#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/pXKJMFneOL — NK Maribor (@nkmaribor) July 26, 2022

A zdaj se je oglasil Rivers United, ki trdi, da Kayode Rafiu ni zapustil njihovega kluba. "Ishaq Kayode Rafiu je še vedno član Rivers United FC, saj ima veljavno pogodbo. Kakršenkoli prestop brez vednosti in privolitve Rivers Uniteda bi bil kršitev pogodbe," so v sporočilu za javnost zapisali pri nigerijskem klubu. Fifi so že sporočili, da je njegov morebiten prestop brez njihove privolitve neveljaven. "Rivers United FC je edini klub, ki lahko omenjenega nogometaša izpusti v drugi klub, ko so vse zadeve urejene."