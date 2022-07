Bayern ujel 17-letnega bisera francoskega nogometa

Mathys Tel velja za enega največjih talentov v Evropi in je tudi kapetan francoske reprezentance do 17 let. V prvi francoski ligi je v dresu Rennesa že sedemkrat dobil priložnost (prvič star vsega 16 let in 110 dni). In tudi zabil svoj prvi članski gol. Bayern je za Tela odštel 20 milijonov evrov, Rennes lahko dobi še 8,5 milijona bonusov.

Še leto mlajši je Adam Aznou. Mladi branilec Barcelone se vsaj za tri sezone seli na Bavarsko in ima klavzulo v pogodbi, ki mu ob primernem napredku omogoča sklenitev profesionalne pogodbe.

Bayern se je letos kar pošteno okrepil tudi z bolj preverjenimi igralci. To so Sadio Mane, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui in Ryan Gravenberch. Na spisku njihovih želja je tudi soigralec Kevina Kampla v Leipzigu Konrad Laimer.

Čigav bo Kounde?

Najbolj vroča roba na nogometni tržnici ta hip je sicer Francoz Jules Kounde, triindvajsetletni osrednji branilec Seville. Že nekaj časa se zanj dogovarja Chelsea, zdaj se je vmešala Barcelona. Govori se od odškodnini 50 milijonov evrov. "Delamo na tem, da izboljšamo ekipo. Uprava dela na tem. Več pa ne morem povedati," je na vprašanje o Koundeju odgovoril trener Barcelone Xavi.

Salzburg ne bo kar tako dal Šeška

Koliko je resnice o nedeljskem pisanju tujih novinarjev, da se Manchester United in Salzburg pogajata za prestop Benjamina Šeška, je dal z zabavnim tvitom vedeti klub slovenskega nogometaša. Bolj malo. Pravijo, da zanj želijo 300 milijonov evrov.