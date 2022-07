Maribor se krepi. Olimpija razkriva, kje se je zalomilo v njenem primeru.

Pri slovenskem nogometnem prvaku NK Maribor je v tej dneh zelo pestro. Vijolice čaka danes zelo pomembno evropsko gostovanje v Moldaviji, klub pospešeno krepi igralski kader. Po Srbu Vladanu Vidakoviću je prag Ljudskega vrta prestopil še Nigerijec Ishaq Kajoye Rafiu. Pri 21 letih se lahko pohvali z odlično strelsko formo in statusom članskega reprezentanta. Zanj se je zanimala tudi ljubljanska Olimpija, a ni prišlo do sklenitve sodelovanja. Vodstvo zmajev so zmotili netransparentni pogoji prihoda Afričana, ki naj bi jih predlagal nekdanji športni direktor Mladen Rudonja.

Najboljši slovenski nogometni klub Maribor je v Ljudski vrt pripeljal mladega afriškega krilnega napadalca, ki je bil še nedavno resno zapisan tudi v poletnih načrtih ljubljanske Olimpije. Ishay Kayode Rafiu je 21-letni Nigerijec, ki se je v zadnji sezoni izkazal v dresu kluba Rivers United. S 14 zadetki mu je pomagal do naslova nigerijskega prvaka, dobre predstave so mu ponudile tudi priložnost, da je debitiral za člansko izbrano vrsto ene najboljših reprezentanc, kar jih lahko ponudi črna celina.

Ishaq Kayode Rafiu, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



21-letni krilni napadalec prihaja kot nigerijski reprezentant, z naslovom državnega prvaka.



Pri mariborskem klubu so zapisali, da bi Rafiu, če ne bi bil del reprezentančne odprave v ZDA, kjer je debitiral za člansko izbrano vrsto proti Mehiki, lahko končal klubsko sezono celo kot prvi strelec nigerijskega prvenstva. Tako je ostal pri drugem mestu, zdaj pa želi odlično strelsko formo nadaljevati na sončni strani Alp.

Nigerijec Ezekiel Henty je pred šestimi leti zapustil Olimpijo in se odpravil v Rusijo, Lokomotiv je zanj plačal pet milijonov evrov. Foto: Vid Ponikvar

V Evropi je velik pečat pustilo že ogromno Nigerijcev. Izjema ni niti Slovenija, nenazadnje je pod rekordnim prestopom in zaslužkom v zgodovini 1. SNL (ter Olimpije) podpisal prav Nigerijec Ezekiel Henty, ki je pred šestimi leti zapustil zmaje in se odpravil v Rusijo (Lokomotiv Moskva) za pet milijonov evrov.

Šuler navdušen nad novincem

Marko Šuler je prepričan, da je pred Nigerijcem svetla prihodnost. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pri Mariboru si želijo, da bi podobno uspešno zgodbo ustvarili z obetavnim Rafiujem, s katerim želijo okrepiti igro v napadu. Z njim so podpisali triletno pogodbo, športni direktor Marko Šuler, ki bo danes stiskal pesti za vijolice na še kako pomembnem gostovanju v Moldaviji, ne skriva veselja, da je uspel v mesto ob Dravi pripeljati mladega Afričana.

"Veseli me, da nam je uspel dogovor, Ishaq je tukaj kot igralec za sedanjost in prihodnost. Prihaja z dobrimi priporočili, kot nigerijski prvak. Je igralec s prodornostjo, hitrostjo in konkretnostjo ter z redko videno fizično močjo. Lahko pomeni ustrezno izbiro pri namenu o uresničitvi naših tekmovalnih ciljev, a tudi za nadaljnji korak naprej iz Maribora, kar igralci iz Nigerije kot valilnice talentov pogosto dokazujejo. Vmes se je že znašel pod drobnogledom številnih klubov, tako da smo uspeli ujeti pravi trenutek, da ga privabimo v Ljudski vrt. Od začetka pogovorov je imel željo po prihodu, vse zadeve so se sestavile v želen mozaik in dobili smo igralca, ki nam prinaša novo dimenzijo v ofenzivnem delu" sporoča Korošec, ki sestavlja igralski mozaik pri vijolicah.

Mariborčani bodo v tej sezoni odigrali še najmanj pet evropskih tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani ga bodo še kako potrebovali, saj so po koncu šampionske sezone 2021/22 ostali brez nekaterih (naj)boljših posameznikov, v tej sezoni jih po tekmi v Moldaviji čakajo vsaj še štiri kvalifikacijske preizkušnje v Evropi, če pa bi v kvalifikacijah izločili vsaj še enega tekmeca, bi si sezono podaljšali pozno v jesen in zaigrali v skupinskem delu najmanj konferenčne lige! Pred Mariborčani bo torej v vročih poletnih mesecih še ogromno dokazovanj, v vrstah 16-kratnih slovenskih prvakov se trudijo, da bi čimprej uredili papirje z Afričanom, tako da bi lahko čim prej zaigral za vijolice.

Vodstvo Olimpije zmotili netransparentni pogoji

Ishaq Kayode Rafiu je bil želja Mladena Rudonje, ki ga je skušal pripeljati k Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar V Evropi bi želela čim dlje igrati tudi ljubljanska Olimpija, ki jo v četrtek v Stožicah čaka povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z romunskim Sepsijem, s katerim so na prvi tekmi v gosteh izgubili z 1:3. Zmaji, pri katerih v zadnjih tednih ne manjka sprememb, je nedavno prišlo do odhodov tudi na položaju oseb, zadolženih za stike z javnostjo. Priznavajo, da so bili v tem prestopnem roku v stiku z Nigerijcem.

Za njegov prihod v Stožice si je prizadeval nekdanji športni direktor Mladen Rudonja, ki ravno danes praznuje 51. rojstni dan, a se je vodstvo Olimpije odločilo, da ne bo šlo v posel. Vodstvo kluba, ki je v zadnjih stresnih tednih, zlasti po kaotični vrnitvi iz Luksemburga prek predsednika Adama Deliusa nekajkrat nagovorilo javnost, je predstavilo razloge, zakaj ni v svoje vrste privabila 21-letnega Nigerijca, novopečenega napadalca Maribora.

"Že pred dnevi je najprej v nigerijskih, nato pa tudi v nekaterih slovenskih medijih zaokrožilo ugibanje, da naj bi se mladi nigerijski nogometaš Ishaq Kayode Rafiu v kratkem lahko pridružil NK Olimpija. Zanj naj bi bili zainteresirani tudi pri NK Maribor, tako da naj bi se 21-letni napadalec lahko že v kratkem znašel v Sloveniji.

Vodstvo NK Olimpija bi ob teh ugibanjih želelo pojasniti, da sicer drži, da je nekdanji športni direktor NK Olimpija vodstvu kluba predlagal angažma nigerijskega napadalca, vendar pod zelo netransparentnimi pogoji, na podlagi katerih NK Olimpija nikakor ne želi sodelovanja s katerimkoli igralcem. Odškodnino v višini četrt milijona evrov za sicer odličnega Nigerijca, ki je bil s 14 goli drugi najboljši strelec kluba Rivers United, ki je minuli teden prvič postal nigerijski prvak, naj bi namreč njegovi posredniki plačali kar NK Olimpija, nato bi si denar pod njihovimi pogoji kar razdelili, Ishaq Kayode Rafiu pa bi v Sloveniji zaigral za mesečno plačo v okvirni višini deset tisoč evrov mesečno.

Izbranci Alberta Riere bodo v četrtek gostili romunski Sepsi OKS. Prejšnji četrtek so v gosteh izgubili z 1:3. Foto: Sportida

Kot že omenjeno, se vodstvo NK Olimpija seveda ni strinjalo z navedenim načinom poslovanja oziroma podpisovanja pogodbe in je nemudoma prekinilo pogovore s posredniki. Naj torej vnovič izkoristimo priložnost in ob teh medijskih ugibanjih zavrnemo kakršnokoli netransparentno poslovanje kluba, saj NK Olimpija posluje korektno in v standardu z vsemi poslovnimi praksami nogometnega kluba," so v ponedeljek zapisali pri ljubljanskemu klubu in pojasnili, zakaj so prekinili pogovore s posredniki nigerijskega napadalca. Njihova napoved o tem, da bi se lahko Rafiu znašel v Sloveniji, se je uresničila, saj je mladi Afričan v torek sklenil triletno pogodbo z Mariborom.