Mariborčani pred odhodom v Moldavijo predstavili veliko novost

Nogometaši Maribora so danes zjutraj odpotovali v moldavsko prestolnico na povratni dvoboj drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Šerifu. Po odločitvi Uefe gostitelji tekme ne smejo igrati na svojem stadionu Tiraspolu, zato bodo v vlogi gostiteljev na nevtralnem prizorišču v Kišinjevu. Pred odhodom na tuje so Štajerci predstavili tudi novo okrepitev, 23-letnega srbskega nogometaša Vladana Vidakovića, ki se je v Maribor preselil iz Spartaka iz Subotice.

Nogometaši Maribora, ki so v soboto zabeležili prvo zmago v novi sezoni 1. SNL, bodo v torek v Kišinjevu odigrali povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov proti Šerifu iz Tiraspola. Tekmeca sta se na prvi tekmi v Ljudskem vrtu razšla brez zadetkov, zdaj pa bodo Mariborčani lovili zmago, ki bi jim že prinesla evropsko jesen. A strateg vijoličastih ima pred povratno tekmo kar nekaj težav s poškodbami v svojih vrstah. Zaradi poškodb so doma ostali Martin Milec, Marko Božić in Aleks Pihler.

Martin Milec je zaradi poškodbe ostal doma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na seznamu potnikov so tako Bergsen, Zalokar, Pridgar, Mitrović, Watson, Sikošek, Šoštarič Karić, Mutavčić, Uskoković, Koderman, Antolin, Guerrico, Maher, Lorber, Repas, Božičković, Žugelj, Kronaveter, Brnić, Šturm, Baturina, Sirk, Vipotnik in tudi novinec Vladan Vidaković, ki pa še ne bo igral. 23-letni srbski nogometaš je v Maribor prestopil iz vrst Spartaka iz Subotice. Pogodbo sta obe strani sklenili do leta 2025.

Šuler: Verjamem, da smo dobili igralca, ki lahko pomeni dodano vrednost

"Ne samo odhod Makoumbuja, več zadev je privedlo do tega, da smo se morali odzvati. Pihler se vrača po težki, dolgotrajni poškodbi, smo relativni mladi v zvezni vrsti in iskali smo novo rešitev. Moštvu smo želeli dodati igralca, ki ga trenutno ne premoremo in ga težko najdemo v slovenskem prostoru. Naš izbor je Vladan Vidaković. Pri njem so zadeve, na katere moraš biti pozoren, sestavljale profil, ki je za Maribor. Ima višino, tehnično znanje, sposobnosti igralca 'box to box'. Redno je igral v srbski ligi in ima kljub mladosti določene izkušnje. Moštvu se je priključil v delovnem ritmu in verjamem, da smo dobili igralca, ki lahko pomeni dodano vrednost," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor Maribora Marko Šuler.

"Vladan je fant s potencialom, ki tudi značajsko ustreza naši zgodbi. Dogovor je sklenjen ob finančnem nadomestilu s plačano minimalno odškodnino in na način, ki je zadovoljil vse strani. Vemo, kaj nas še čaka v nadaljevanju sezone. Vladan združuje značilnosti, ki smo jih iskali, in šlo je za priložnost, ki jo je veljalo izkoristiti. Potrebujemo širši kader, da smo lahko konkurenčni. V Moldaviji seveda še ne more igrati, bo pa z nami od naslednjega kvalifikacijskega kroga," je še dejal Šuler.

"Potrebujemo širši kader, da smo lahko konkurenčni," pravi Šuler. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z moštvom je 193 centimetrov visoki zvezni igralec, produkt nogometne šole Vojvodine, opravil nedeljski večerni trening. Priključil se je v dobrem stanju telesne pripravljenosti, po že dveh odigranih tekmah v novi sezoni srbskega prvenstva in bo z moštvom za hitrejše prilagajanje odpotoval tudi v Kišinjev, so sporočili iz Maribora.

"Vse se je hitro razpletlo. Nisem imel pomislekov, ko sem slišal za zanimanje mojega novega kluba. Te priložnosti nisem želel zapraviti in v čast mi je ter v veliko zadovoljstvo, da smo sklenili dogovor. Zavedam se, kaj pomeni Maribor v teh prostorih. Cilji so tukaj vedno visoko zastavljeni, a se bom trudil prispevati svoj delež, da bodo znova uresničeni. Prihajam po treh odigranih sezonah v srbski ligi, vajen sem igranja v vlogi zadnjega zveznega igralca ali v postavitvi z dvema središčnima vezistoma, lahko sprejmem tudi bolj ofenzivno vlogo. Z velikim motivom začenjam novo zgodbo in verjamem, da bo uspešna," pa je ob sklenitvi sodelovanja za slovenske prvake dejal Vidaković.

Mariborčani bodo danes zvečer na stadionu Zimbruja opravili večerni trening, v torek ob 19. uri pa bo šlo zares.

Preberite še: