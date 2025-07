Rafinha pri 39 letih končal kariero

Nekdanji zvezdnik Bayerna iz Münchna Rafinha je po več kot 20 letih končal nogometno kariero. Devetintridesetletni desni bočni branilec je nazadnje igral za Coritibo v rodni Braziliji. "Danes je zame zadnji žvižg na igrišču. Prišel je čas, da se uradno poslovim, in to počnem z mirnim srcem, polnim hvaležnosti," je Rafinha zapisal na Instagramu.

V Nemčiji je Rafinha od leta 2005 do 2010 igral za Schalke 04, preden je od leta 2011 do 2019 užival v najuspešnejšem obdobju svoje kariere z münchenskim klubom. Z Bayernom je med drugim osvojil sedem naslovov prvaka, štiri nemške pokale ter ligo prvakov in klubskon svetovno prvenstvo leta 2013.

Rafinha se je izrecno zahvalil Schalkeju, "ki je verjel v fanta iz Brazilije", in Bayernu, "ki je bil toliko let moj dom in kjer sem v nogometu osvojil vse."

Dodal je, da se zanj zdaj začenja novo poglavje zunaj igrišča. "Toda ljubezen do nogometa je večna."

