R. K.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
20.49

1 ura, 9 minut

vojaška industrija Kitajska

V zraku prvič opazili kitajski dron GJ-X

R. K.

kitajski dron | Foto Historias de aviación/X

Foto: Historias de aviación/X

Kitajska vojska je izvedla prvi preizkus svojega brezpilotnega letalnika, neuradno imenovanega GJ-X, poroča The War Zone.

GJ-X so pred nekaj meseci prvič zaznali na satelitskih posnetkih iz kitajske letalske baze Malan v provinci Xinjiang. Analiza posnetkov je pokazala, da gre za ogromen brezpilotni letalnik, razpon kril je namreč ocenjen na okoli 42 metrov. Od takrat je bilo v kitajskih vojaških krogih pogosto slišati, da je pravzaprav večji od ameriškega bombnika B-21, vendar je po poročanju The War Zone to zelo malo verjetno. 

Zdaj je kitajska vojska brezpilotni letalnik prvič preizkusila v zraku. Posnetek prikazuje spodnjo stran letalnika, ki je v maskirnih barvah, zaradi česar je dejansko obliko letalnika težje določiti.

Po mnenju nekaterih analitikov ne gre nujno zgolj za brezpilotno bojno letalo, ampak bi ga lahko uporabljali tudi za izvidniške misije.

"Hitrost, s katero Kitajska zdaj napreduje pri razvoju naprednih bojnih letal, je resnično osupljiva in to je le tisto, kar javnosti dovolijo videti. V senci se dogaja še veliko več," navaja The War Zone.

