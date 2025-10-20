GJ-X so pred nekaj meseci prvič zaznali na satelitskih posnetkih iz kitajske letalske baze Malan v provinci Xinjiang. Analiza posnetkov je pokazala, da gre za ogromen brezpilotni letalnik, razpon kril je namreč ocenjen na okoli 42 metrov. Od takrat je bilo v kitajskih vojaških krogih pogosto slišati, da je pravzaprav večji od ameriškega bombnika B-21, vendar je po poročanju The War Zone to zelo malo verjetno.

Zdaj je kitajska vojska brezpilotni letalnik prvič preizkusila v zraku. Posnetek prikazuje spodnjo stran letalnika, ki je v maskirnih barvah, zaradi česar je dejansko obliko letalnika težje določiti.

China’s Huge ‘GJ-X’ Stealth Drone Appears To Have Been Spotted In The Air For The First Time



The massive 'cranked kite' planform flying-wing was first spotted on the runway at China's drone test base near Malan just a couple of months ago.



Po mnenju nekaterih analitikov ne gre nujno zgolj za brezpilotno bojno letalo, ampak bi ga lahko uporabljali tudi za izvidniške misije.

"Hitrost, s katero Kitajska zdaj napreduje pri razvoju naprednih bojnih letal, je resnično osupljiva in to je le tisto, kar javnosti dovolijo videti. V senci se dogaja še veliko več," navaja The War Zone.