Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 10. 2025,
6.18

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bela hiša vojna Volodimir Zelenski Donald Trump

Petek, 17. 10. 2025, 6.18

41 minut

Zelenski in Trump danes v Beli hiši o zračni obrambi Ukrajine

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump, Volodimir Zelenski | Trump pred dnevi ni izključil možnosti dobave teh raket Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne. | Foto Guliverimage

Trump pred dnevi ni izključil možnosti dobave teh raket Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne.

Foto: Guliverimage

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To bo njegov tretji obisk v Beli hiši letos, govorila pa naj bi o zračni obrambi Ukrajine in načinih za povečanje pritiska na Rusijo. Predvidoma naj bi govorila tudi o morebitni dobavi ameriških raket tomahawk Ukrajini.

Rusija je v zadnjih dneh okrepila zračno ofenzivo na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, Ukrajina pa si prizadeva okrepiti učinkovitost svoje protiletalske obrambe in Zahod poziva k dobavi sistemov zračne obrambe. V zadnjih tednih je Zelenski tudi večkrat zaprosil ameriško vlado za dobavo tomahawkov.

Trump pred dnevi ni izključil možnosti dobave teh raket Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne. Da sta s Trumpom po telefonu govorila o morebitni dobavi raket tomahawk in protiletalskih sistemov patriot, je minuli konec tedna sporočil tudi Zelenski.

Trump pred tem po telefonu govoril s Putinom

Ameriški predsednik je sicer pred današnjim srečanjem z Zelenskim v četrtek po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po pogovoru je napovedal, da se bo s Putinom sestal v Budimpešti. Datuma srečanja ni navedel, je pa dejal, da bosta govorila o končanju vojne v Ukrajini.

Pred srečanjem s Trumpom naj bi se Zelenski v četrtek za zaprtimi vrati sestal s predstavniki ameriških obrambnih in energetskih podjetij ter se pogovarjal s člani kongresa, je poročala ukrajinska televizija.

Ukrajinska delegacija pod vodstvom premierke Julije Sviridenko, v kateri je med drugi tudi vodja kabineta Zelenskega Andrij Jarmak, pa se je v četrtek sestala z ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom. Razpravljali naj bi o krepitvi partnerstva in zagotavljanju dolgoročnega miru, poročajo tuje agencije.

Donald Trump
Novice Trump naj bi se na Madžarskem srečal s Putinom
Igor Sečin
Novice Napad na Putinovega glavnega pomagača
ruski predsednik Vladimir Putin
Novice Poznavalec Putina svari: Prestopil je rubikon. A morda bo naredil usodno napako.
Bela hiša vojna Volodimir Zelenski Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.