Zelenski in Trump danes v Beli hiši o zračni obrambi Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To bo njegov tretji obisk v Beli hiši letos, govorila pa naj bi o zračni obrambi Ukrajine in načinih za povečanje pritiska na Rusijo. Predvidoma naj bi govorila tudi o morebitni dobavi ameriških raket tomahawk Ukrajini.

Rusija je v zadnjih dneh okrepila zračno ofenzivo na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, Ukrajina pa si prizadeva okrepiti učinkovitost svoje protiletalske obrambe in Zahod poziva k dobavi sistemov zračne obrambe. V zadnjih tednih je Zelenski tudi večkrat zaprosil ameriško vlado za dobavo tomahawkov.

Trump pred dnevi ni izključil možnosti dobave teh raket Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne. Da sta s Trumpom po telefonu govorila o morebitni dobavi raket tomahawk in protiletalskih sistemov patriot, je minuli konec tedna sporočil tudi Zelenski.

Trump pred tem po telefonu govoril s Putinom

Ameriški predsednik je sicer pred današnjim srečanjem z Zelenskim v četrtek po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po pogovoru je napovedal, da se bo s Putinom sestal v Budimpešti. Datuma srečanja ni navedel, je pa dejal, da bosta govorila o končanju vojne v Ukrajini.

Pred srečanjem s Trumpom naj bi se Zelenski v četrtek za zaprtimi vrati sestal s predstavniki ameriških obrambnih in energetskih podjetij ter se pogovarjal s člani kongresa, je poročala ukrajinska televizija.

Ukrajinska delegacija pod vodstvom premierke Julije Sviridenko, v kateri je med drugi tudi vodja kabineta Zelenskega Andrij Jarmak, pa se je v četrtek sestala z ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom. Razpravljali naj bi o krepitvi partnerstva in zagotavljanju dolgoročnega miru, poročajo tuje agencije.