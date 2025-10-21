Torek, 21. 10. 2025, 16.42
1 ura, 22 minut
1. DOL za moške, 1. krog
Sezono odpirajo podprvaki in Novomeščani
S tekmo med ekipo MOK Krka in Alpacem Kanal, ki je v lanski sezoni zasedla drugo mesto, se zvečer v Mirni peči začenja 1. krog odbojkarskega državnega prvenstva za moške. Naslov brani serijski prvak ACH Volley, ki bo tekmo prvega kroga proti Mariborčanom zaradi obveznosti v evropskih tekmovanjih odigral januarja. V sredo sledita tekmi med Panvito Pomgrad in Merkur Triglav Kranj ter Calcit Volley in OK Fužinar Ravne.
1. DOL, moški, 1. krog
Torek, 21. oktober
Sreda, 22. oktober