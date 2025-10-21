Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
21. 10. 2025,
16.42

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
MOK Krka Alpacem Kanal odbojka ACH Volley 1 DOL

Torek, 21. 10. 2025, 16.42

1 ura, 22 minut

1. DOL za moške, 1. krog

Sezono odpirajo podprvaki in Novomeščani

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dejan Vinčić, Alpacem Kanal | Odbojkarji aktualnega podprvaka Alpacem Kanal, katerih kapetan je Dejan Vinčić, gostujejo na Dolenjskem. | Foto Aleš Fevžer

Odbojkarji aktualnega podprvaka Alpacem Kanal, katerih kapetan je Dejan Vinčić, gostujejo na Dolenjskem.

Foto: Aleš Fevžer

S tekmo med ekipo MOK Krka in Alpacem Kanal, ki je v lanski sezoni zasedla drugo mesto, se zvečer v Mirni peči začenja 1. krog odbojkarskega državnega prvenstva za moške. Naslov brani serijski prvak ACH Volley, ki bo tekmo prvega kroga proti Mariborčanom zaradi obveznosti v evropskih tekmovanjih odigral januarja. V sredo sledita tekmi med Panvito Pomgrad in Merkur Triglav Kranj ter Calcit Volley in OK Fužinar Ravne.

Dejan Vinčić
Sportal Dejan Vinčić: Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati.
slovenska odbojkarska reprezentanca, Tonček Štern, Alen Pajenk
Sportal Domači cilj "reprezentance v malem" jasen, a pogled je trenutno usmerjen v ligo prvakov. Zvečer bo pestro na Dolenjskem.

1. DOL, moški, 1. krog

Torek, 21. oktober

Sreda, 22. oktober

Lestvica:

Calcit Volley
Sportal Formis namučil prvakinje, Kamničanke do prve zmage, Radovljičanke po trilerju do druge
OTP Banka Branik
Sportal Derbi zadnjih finalistk po hudem boju Mariborčankam, tudi Radovljičanke ostajajo neporažene
Saša Planišec
Sportal Saša Planinšec in Žiga Štern najuspešnejša
 
MOK Krka Alpacem Kanal odbojka ACH Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.