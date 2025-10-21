Kako fizioterapija pomaga pri zdravljenju bolečin v hrbtu?

Zjutraj se zbudite z občutkom zategnjenosti v križu. Po večurnem sedenju vas začne tiščati v ledvenem delu. Pri dvigu vrečke z živili začutite ostro zbadanje v spodnjem delu hrbta. To niso redke izjeme – to je vsakdan za številne ljudi.

Bolečine v hrbtu so ena najpogostejših tegob sodobnega časa. Po podatkih prizadenejo več kot 80 odstotkov odraslih vsaj enkrat v življenju, pri čemer veliko posameznikov težave doživlja ponavljajoče ali celo kronično. Hrbet kot kompleksna anatomska celota združuje vretenca, medvretenčne diske, sklepe, vezi, živce in mišice – težave pa lahko izvirajo iz kateregakoli od teh delov.

A bolečine v hrbtu niso nekaj, s čimer bi se morali sprijazniti. V veliki večini primerov jih je mogoče učinkovito nasloviti – in prav fizioterapija je ena najbolj dokazanih poti za odpravo vzrokov in ne le simptomov. Z zgodnjo, ciljno usmerjeno in strokovno vodeno fizioterapevtsko obravnavo se lahko bolečina zmanjša, gibljivost izboljša, funkcionalna zmogljivost povrne – in tveganje za ponovitev znatno zmanjša.

V kliniki Medicofit izvajajo celostno obravnavo bolečin v hrbtu, ki temelji na natančni diagnostiki, specializirani fizioterapiji, individualno prilagojeni kineziološki vadbi in naprednem funkcionalnem treningu. Njihov pristop ne blaži zgolj simptomov, temveč cilja na odpravo vzrokov za dolgotrajno izboljšanje kakovosti življenja.

Zakaj je zdravljenje bolečin v hrbtu nujno?

Bolečine v hrbtu niso zgolj neprijetnost – dolgoročno lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja. Če jih ne naslovimo pravočasno, se pogosto zmanjšata telesna dejavnost in funkcionalna zmogljivost, kar vodi v upad mišične mase, oslabljeno držo in splošno slabšo telesno pripravljenost. Zaradi bolečin se posamezniki izogibajo gibanju, kar lahko sproži začarani krog telesne neaktivnosti in nadaljnje poslabšanje učinkovitosti gibalnega sistema.

Foto: Medicofit

Poleg telesnih posledic imajo kronične bolečine v hrbtu tudi izrazit vpliv na duševno zdravje. Povezane so s povečanim tveganjem za razvoj anksioznosti, depresije, motenj spanja in celo socialne izolacije. Dolgotrajna bolečina lahko postane vseprisotna – vpliva na delo, druženje, prosti čas in občutek samostojnosti.

Brez ustrezne strokovne obravnave se simptomi pogosto kronificirajo. Lahko se razširijo v druge dele telesa, na primer v noge (lumboishialgija, radikulopatija) ali roke (v primeru težav vratne hrbtenice), pogosto pa se pojavijo tudi kompenzacijski vzorci gibanja, ki povzročijo dodatne okvare in preobremenitve v drugih sklepih.

Zato fizioterapija ni le metoda za lajšanje trenutne bolečine. Je celosten pristop, ki varuje funkcionalnost, ohranja gibljivost in krepi telesno moč – kar je še posebej pomembno v zrelejšem življenjskem obdobju, ko se tveganja za kronične okvare povečajo. Pravočasno in ciljno usmerjeno zdravljenje pomeni ohranjanje vitalnosti, večjo samostojnost in boljšo kakovost življenja.

Vzroki za nastanek bolečin v hrbtu

Bolečine v hrbtu imajo raznoliko etiologijo – lahko izvirajo iz mišično-skeletnih struktur, živčnega sistema ali pa so posledica degenerativnih sprememb. V večini primerov gre za t. i. nespecifične bolečine v križu , kjer ne moremo opredeliti ene same patološke strukture, temveč gre za kombinacijo funkcionalnih in strukturnih dejavnikov.

Najpogostejši vzroki vključujejo:

mišično preobremenitev in mišično neravnovesje , do katerega pogosto pride zaradi sedečega načina življenja, enostranskih obremenitev ali nepravilnih gibalnih vzorcev,

, do katerega pogosto pride zaradi sedečega načina življenja, enostranskih obremenitev ali nepravilnih gibalnih vzorcev, degenerativne spremembe v medvretenčnih ploščicah in fasetnih sklepih , kot sta spondiloza ali degenerativna bolezen diska,

, kot sta spondiloza ali degenerativna bolezen diska, herniacijo medvretenčne ploščice , pri kateri pride do izbočenja diska in morebitnega pritiska na živčno korenino,

, pri kateri pride do izbočenja diska in morebitnega pritiska na živčno korenino, funkcionalno nestabilnost hrbtenice , ki je pogosto posledica oslabelosti globokih stabilizatorjev trupa,

, ki je pogosto posledica oslabelosti globokih stabilizatorjev trupa, slabo telesno držo , ki dolgoročno povzroči prekomerno obremenitev določenih delov hrbtenice,

, ki dolgoročno povzroči prekomerno obremenitev določenih delov hrbtenice, vnetna revmatična obolenja , kot je ankilozirajoči spondilitis, čeprav redkeje,

, kot je ankilozirajoči spondilitis, čeprav redkeje, psihosocialne dejavnike, kot so stres, nezadovoljstvo pri delu ali čustvene obremenitve, ki lahko vplivajo na doživljanje in vzdrževanje bolečine.

K razvoju bolečin prispevajo tudi dejavniki tveganja, med katerimi so starost, fizična neaktivnost, prekomerna telesna teža, pretekle poškodbe, ponavljajoče obremenitve (npr. dvigovanje bremen) in slaba ergonomija v delovnem okolju.

Pomembno je razumeti, da bolečine v hrbtu pogosto ne nastanejo nenadoma, temveč se razvijajo postopno, kot posledica let slabih gibalnih navad, telesne neaktivnosti in nezdravih obremenitev. Pravočasna prepoznava vzrokov je zato ključ do učinkovitega zdravljenja.

Simptomi se lahko razlikujejo

Simptomi bolečin v hrbtu se lahko med posamezniki močno razlikujejo, tako po intenzivnosti kot po trajanju in lokalizaciji. Nekateri občutijo topo, vztrajno bolečino, ki omejuje gibanje in vpliva na kakovost življenja, drugi pa doživljajo ostre, utripajoče bolečine, ki se poslabšajo ob določenih gibih ali naporu. Pogosta je tudi togost v križu, zlasti po daljšem sedenju ali zjutraj po vstajanju, ki se ponavadi nekoliko izboljša z gibanjem.

Pri določenih stanjih bolečina ne ostaja lokalizirana v hrbtu, temveč se lahko širi v druge dele telesa. To je značilno pri utesnitvi živčnih struktur, kjer bolečina izžareva v eno ali obe nogi, kar imenujemo išias oz. lumbalna radikulopatija . V takih primerih se lahko pojavijo dodatni simptomi, kot so mravljinčenje, odrevenelost, občutek šibkosti ali znižana refleksna odzivnost v spodnjih udih.

Foto: Medicofit

Ko so vpletene mišice, se pogosto pojavita napetost in občutek zategnjenosti vzdolž ledvene ali prsne hrbtenice. V primeru mišičnega spazma postane vsak gib boleč, tudi običajni gibi, kot je nagib naprej, obračanje trupa ali vstajanje s stola. V hujših primerih lahko bolniki občutijo tudi nezmožnost daljšega stanja ali sedenja brez povečanja simptomov.

Pri kroničnih bolečinah, ki trajajo več kot 12 tednov, se simptomi pogosto razvijajo v valovih. Bolečina se občasno umiri, nato pa se ob neustreznih obremenitvah ali stresu ponovno pojavi. Takšen vzorec pogosto vodi v zmanjšanje telesne dejavnosti, kar še dodatno oslabi mišično podporo hrbtenici in poglobi težave.

Pomembno je opozoriti, da simptomi niso vedno v neposredni povezavi s stopnjo anatomske okvare. Včasih oseba z vidnimi spremembami na slikovnih preiskavah nima bolečin, medtem ko drug posameznik z minimalnimi spremembami doživlja izrazite simptome. Ravno zato je klinična ocena fizioterapevta nepogrešljiva za razumevanje, kako strukture in funkcija vplivajo na posameznikove težave.

Vrste bolečin v hrbtu glede na lokacijo in vzrok

Bolečine v hrbtu se ne pojavljajo vedno na istem mestu niti iz istega razloga. Da bi bili pristopi zdravljenja učinkoviti, je bistveno razumeti, katera anatomska regija hrbtenice je prizadeta in kakšen je osnovni vzrok težav. Najpogosteje ločimo bolečine v vratnem (cervikalnem), prsnem (torakalnem) in ledvenem (lumbalnem) delu hrbtenice, pri čemer ima vsaka svoje posebnosti.

Vratna hrbtenica je izjemno gibljiv in hkrati ranljiv del telesa. Bolečine v vratu pogosto izvirajo iz mišične napetosti, dolgotrajne statične drže (npr. delo za računalnikom), degenerativnih sprememb, hernij medvretenčnih diskov ali celo utesnitve živčnih struktur. Težave v vratnem delu lahko spremljajo tudi glavoboli, vrtoglavica ali mravljinčenje v rokah, kar zahteva natančno obravnavo.

Foto: Medicofit

Prsni del hrbtenice je manj gibljiv, a kljub temu pogosto prizadet zaradi napačne drže, kompenzacijskih vzorcev iz drugih regij ali rigidnosti prsnega koša. Kronična togost v tem delu lahko vpliva na dihanje in splošno držo telesa ter povzroča navidezno "nepojasnjeno" bolečino med lopaticama ali vzdolž reber.

Ledveni del hrbta pa je vsekakor najbolj obremenjen. Bolečine v križu sodijo med najpogostejše mišično-skeletne težave. Vzroki so lahko zelo različni – od akutne mišične preobremenitve, degenerativnih sprememb na diskih in fasetnih sklepih do hernije diska, ki pritiska na živčne korenine. Pri tem se pogosto pojavijo radikularni simptomi, kot so bolečine, ki se širijo v eno ali obe nogi, šibkost mišic ali senzorične motnje.

Pomembno je tudi razlikovati med t. i. nespecifičnimi bolečinami v hrbtu, kjer ni prisotna točno določena patologija, in specifičnimi bolečinami, ki izhajajo iz jasno opredeljenih sprememb, kot so stenoze , spondilolisteze ali spondiloze . Nespecifične bolečine so najpogostejše in zelo dobro odzivne na fizioterapevtsko zdravljenje, medtem ko specifične bolečine pogosto zahtevajo dodatno diagnostiko ali multidisciplinarni pristop.

Poleg anatomskega izhodišča ima pomembno vlogo tudi narava bolečine. Ali gre za akutno, subakutno ali kronično stanje? Ali bolečina nastopi nenadoma po obremenitvi ali se razvija postopoma? Ali je vezana na določen položaj telesa? Vsa ta vprašanja pomagajo terapevtu globlje razumeti ozadje težav in sestaviti učinkovit terapevtski načrt.

V kliniki Medicofit je vsak pacient obravnavan individualno glede na lokacijo in značilnosti bolečine, s čimer se izognemo univerzalnim rešitvam, ki pogosto ne dajo dolgoročnih rezultatov.

Celostno zdravljenje bolečin v hrbtu v kliniki Medicofit

Učinkovito zdravljenje bolečin v hrbtu se začne z natančno in celostno diagnostiko. V kliniki Medicofit poudarjajo pomen individualnega pristopa, saj se vsaka bolečina pojavi v kontekstu specifičnih gibalnih navad, starostnih sprememb, življenjskega sloga in obstoječih kompenzacijskih vzorcev. Zato zdravljenje ne temelji zgolj na imenovanju diagnoze, temveč na funkcionalni oceni posameznika kot celote.

Foto: Medicofit

Diagnostični proces vključuje temeljito anamnezo, kjer fizioterapevt podrobno razišče, kdaj so se težave pojavile, kakšen je njihov potek, ali obstajajo specifični sprožilci in kakšen vpliv imajo simptomi na vsakodnevno delovanje. Sledi klinični pregled, v katerem se ocenjujejo drža telesa, gibljivost v različnih segmentih hrbtenice, mišična moč, nevrološke funkcije in vzorci gibanja. Če obstaja sum na resnejše degenerativne spremembe, hernijo diska ali zožitev spinalnega kanala, se lahko priporoči dodatna slikovna diagnostika (MR, CT ali RTG), ki pomaga potrditi klinične ugotovitve.

Ko so vzroki in posledice bolečin jasno opredeljeni, sledi izdelava individualiziranega terapevtskega programa. V prvi fazi terapije je poudarek na umiritvi simptomov, zmanjšanju bolečine in vnetja ter sprostitvi mišičnih napetosti. Fizioterapevti pri tem uporabljajo kombinacijo sodobnih terapij , kot so TECAR terapija, globinski udarni valovi, diamagnetna terapija, visokoenergijski laser Summus, elektroterapija in manualne tehnike mobilizacije. Te metode omogočajo aktivacijo globokih tkiv, izboljšanje prekrvavitve in zmanjšanje lokalnih bolečinskih receptorjev.

Ko akutna faza mine, se začne osredotočeno kineziološko zdravljenje , ki naslavlja gibalne pomanjkljivosti in mišična neravnovesja. Z aktivnim pristopom se postopoma vrača gibljivost hrbtenice, krepi mišični steznik trupa in razvija nadzor nad gibi. Vaje so skrbno izbrane glede na bolnikove omejitve in cilje ter jih fizioterapevt sproti prilagaja glede na napredek. Velik poudarek je tudi na učenju pravilnih gibalnih vzorcev, ki preprečujejo ponovitev težav.

Foto: Medicofit

V napredni fazi rehabilitacije program vključuje specifične naloge, ki simulirajo vsakodnevne gibalne obremenitve. Cilj je doseči dolgoročno stabilnost, večjo gibljivost in funkcionalnost, s čimer se zmanjša verjetnost za ponoven izbruh bolečine. Program se zaključi s funkcionalnim testiranjem, ki oceni, ali je pacient dosegel stopnjo telesne pripravljenosti, ki omogoča varno nadaljevanje vsakodnevnih ali delovnih dejavnosti brez omejitev.

V kliniki Medicofit celoten potek zdravljenja poteka pod nadzorom visoko usposobljene ekipe fizioterapevtov in kineziologov , ki redno spremljajo napredek in po potrebi prilagajajo terapijo. Takšen sistemski in celosten pristop bistveno izboljša izide zdravljenja ter zagotavlja dolgoročne učinke brez nepotrebnih ponovitev ali poslabšanj stanja.

Vloga kineziološke vadbe pri odpravljanju bolečin v hrbtu

Kineziološka vadba predstavlja osrednji steber sodobnega zdravljenja mišično-skeletnih bolečin in je nepogrešljiv del celostne fizioterapevtske obravnave v kliniki Medicofit. Zlasti pri kroničnih bolečinah v hrbtu se je izkazala kot ena najučinkovitejših metod za obnovitev funkcije in zmanjšanje simptomov. Ključ do uspeha pa ni zgolj v gibanju, temveč v pravilnem, strokovno vodenem in progresivnem pristopu.

Foto: Medicofit

Kineziologi v kliniki Medicofit izvajajo individualno prilagojene vadbene protokole, ki temeljijo na diagnostiki telesne drže, gibalnih vzorcev in mišične zmogljivosti. Vadba se ne začne s klasičnim treningom, temveč s skrbno oceno, kateri mišični deli so oslabljeni, preobremenjeni ali preveč togi. Na podlagi teh podatkov se oblikuje načrt, ki vključuje vadbo za stabilizacijo trupa, mobilizacijo togih regij in krepitev mišičnih skupin, ki so ključne za zaščito hrbtenice.

Pri bolečinah v ledvenem delu hrbta je pogosto v ospredju oslabljena stabilizacija trupa. Gre za mišice, kot so prečna trebušna mišica, mišice medeničnega dna in globoke hrbtne mišice, ki delujejo kot naravni steznik in razbremenjujejo strukture hrbtenice. Ko te mišice ne opravljajo svoje funkcije, se mehanske sile prenašajo na neprimerne dele telesa, kar povečuje tveganje za poškodbe in kronično bolečino. Vzpostavitev pravilne aktivacije teh mišic je zato eden prvih ciljev vadbenega procesa.

Kineziološka vadba vključuje tudi ekscentrično mišično delo, kar pomeni, da mišice delujejo pod obremenitvijo med raztezanjem. Tak pristop je posebej učinkovit za izboljšanje mišične vzdržljivosti, zmanjšanje preobremenitev in izboljšanje nadzora gibanja. Vadbeni program se dopolnjuje s funkcionalnimi vajami, ki posnemajo vsakodnevne gibalne vzorce, kot so dvigovanje, obračanje ali sedenje in vstajanje, ter tako zagotavljajo neposreden prenos izboljšane zmogljivosti v realno življenje.

Foto: Medicofit

Pomemben del vadbenega procesa je tudi edukacija. Pacient se nauči prepoznavati nepravilne gibalne vzorce, razumeti biomehaniko telesa in samostojno izvajati vaje, ki preprečujejo ponovne epizode bolečin. Takšna izobrazba pacientu povrne občutek nadzora nad lastnim telesom, kar dolgoročno zmanjšuje strah pred gibanjem in pasivno odvisnost od terapevtskih tehnik.

Vse vadbene faze v Medicofit potekajo pod natančnim nadzorom strokovnjakov, ki sproti prilagajajo zahtevnost, frekvenco in intenzivnost glede na napredek pacienta. S tem se doseže optimalna regeneracija hrbteničnih struktur, izboljša nevromišični nadzor in dolgoročno odpravi vzrok bolečin, ne le posledice.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v hrbtu Dvainštiridesetletna Tanja, po poklicu računovodkinja, je obiskala kliniko Medicofit zaradi ponavljajočih se bolečin v srednjem in spodnjem delu hrbta, ki so se izražale po večurnem sedenju za računalnikom. Bolečine so bile tope narave z občasnim poslabšanjem v obliki ostre bolečine. Občasno se je pojavljal tudi občutek zatezanja med lopaticama in v ledvenem delu hrbtenice. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je pokazal zmanjšano gibljivost torakalne hrbtenice, povečano napetost paravertebralnih mišic in pomanjkljivo aktivacijo globokih stabilizatorjev trupa. Prisotno je bilo mišično neravnovesje s pomanjkljivim mišičnim nadzorom. Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je bilo zastavljeno 12-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje, ki je v uvodni fazi obsegalo TECAR terapijo, Summus visokoenergijsko lasersko terapijo, PERISO diamagnetno terapijo in manualne miofascialne tehnike za zmanjšanje bolečine in miofascialne napetosti. Tekom zdravljenja je imela vse pomembnejšo vlogo terapevtska vadba, ki je v pozni fazi zdravljenja prešla v kineziološko vadbo. Ob koncu zdravljenja je gospa Tanja poročala o popolni odpravi bolečin, izboljšani drži in lažjem opravljanju večurnega dela v sedečem položaju.

Foto: Medicofit

Kdaj je operacija hrbtenice neizogibna in zakaj je to zadnja možnost?

Čeprav je sodobna fizioterapija pri zdravljenju bolečin v hrbtu izjemno učinkovita, obstajajo primeri, ko konzervativne metode ne zadoščajo. K operativnemu posegu se zatečemo le takrat, kadar bolečine vztrajajo kljub dolgotrajnemu in doslednemu rehabilitacijskemu programu ali kadar pride do resnih nevroloških zapletov.

Najpogostejši razlogi za napotitev na operacijo hrbtenice so huda in dolgotrajna išiasna bolečina zaradi hernije diska, progresivna mišična oslabelost, izguba občutka ali refleksov in nenadne motnje v delovanju mehurja ali črevesja (npr. sindrom kavde ekvine). V takšnih primerih gre pogosto za urgentno stanje, kjer je odlog zdravljenja lahko povezan z nepovratnimi posledicami.

V vseh drugih primerih pa operacija ostaja skrajna možnost. Poseg sam po sebi ne zagotavlja dolgoročne rešitve, če ni podprt s kakovostno rehabilitacijo. Statistično večina bolnikov, ki po operaciji ne vključi aktivne rehabilitacije, doživi ponovitev težav, pogosto celo na sosednjih segmentih hrbtenice, ki prevzamejo dodatno obremenitev.

Zato v kliniki Medicofit tudi pri pacientih po operativnem zdravljenju izvajajo celostno fizioterapevtsko obravnavo, usmerjeno v obnovo stabilnosti trupa, izboljšanje mišične simetrije in funkcionalnega gibanja ter preprečevanje ponovnih poškodb. Cilj je, da pacient po posegu ne ostane zgolj brez bolečin, temveč da izboljša svojo gibalno zmogljivost in ohrani dolgoročno kakovost življenja.

Kako si lahko pri bolečinah v hrbtu pomagate sami?

Samopomoč pri bolečinah v hrbtu je ključni del celostnega pristopa k okrevanju. Čeprav strokovna fizioterapija ostaja temelj uspešnega zdravljenja, lahko posameznik z nekaj premišljenimi navadami in ukrepi znatno pospeši napredek ter zmanjša tveganje za ponovne epizode.

Za začetek je priporočljivo vzdrževati zmerno telesno aktivnost, tudi ko so bolečine prisotne. Dolgotrajno ležanje in izogibanje gibanju pogosto stanje poslabšata, saj vodita v upad mišične mase, zmanjšano gibljivost in slabšo prekrvavitev. Namesto tega se priporočajo hoja, raztezne vaje za mišice trupa in vaje za stabilizacijo, ki jih svetuje fizioterapevt.

Foto: Medicofit

Zelo pomembna je tudi pravilna telesna drža – tako pri sedenju kot pri hoji in dvigovanju bremen. Dolgotrajno sedenje v sključeni drži ali pred računalnikom brez opore pogosto prispeva k napetosti v ledvenem in vratnem delu. Priporočljivi so redno vstajanje, uporaba ergonomsko prilagojenega delovnega prostora in zavestno uravnavanje drže med vsakodnevnimi aktivnostmi.

Toplotne ali hladne obloge so lahko v pomoč pri blažjih simptomih – toplota sprošča mišično napetost, medtem ko hlajenje lahko ublaži akutno vnetje. Pomembno pa je vedeti, kdaj katero uporabiti, zato je posvet s strokovnjakom vedno priporočljiv.

Nenazadnje pa ima velik vpliv tudi kakovosten spanec. Nepravilna vzmetnica, pomanjkanje spanja ali nepravilna spalna drža lahko podaljšajo okrevanje in ohranjajo bolečinski cikel. Priporočljivo je spanje na boku z blazino med koleni ali na hrbtu z rahlo privzdignjenimi koleni, kar razbremeni ledveni del.

Če se bolečine kljub samopomoči ne umirijo ali se celo stopnjujejo, je nujno poiskati strokovno pomoč. Pravočasna fizioterapevtska intervencija lahko prepreči razvoj kroničnih težav in ponovno vzpostavi nadzor nad lastnim telesom.

Napoved okrevanja: kaj lahko pričakujete od sodobne fizioterapije?

Okrevanje po bolečinah v hrbtu je proces, ki se bistveno izboljša z individualno prilagojeno fizioterapevtsko obravnavo. Kljub temu da se mnogi ljudje z blagimi bolečinami spontano izboljšajo, raziskave kažejo, da brez ciljne rehabilitacije obstaja velika verjetnost ponovitve simptomov, slabšanja telesne pripravljenosti in razvoja kronične bolečine.

Sodobna fizioterapija pacientom ne ponuja zgolj kratkotrajnega olajšanja, temveč dolgoročno izboljšanje funkcionalnosti, zmanjšanje tveganja za ponovitev in večjo samozavest v vsakdanjem gibanju. Prve izboljšave se ponavadi pokažejo že po nekaj tednih usmerjene terapije, medtem ko celostna rehabilitacija – zlasti pri kroničnih stanjih – traja od tri do šest mesecev, včasih tudi dlje.

Napoved za posameznika je odvisna od več dejavnikov: narave in trajanja simptomov, prisotnosti nevroloških znakov, telesne pripravljenosti, motivacije in discipline pri izvajanju vaj. V kliniki Medicofit se vsaka terapija prilagodi glede na izhodiščno stanje, kar omogoča realistično napovedovanje napredka in sprotno prilagajanje načrta rehabilitacije.

Kar je najpomembnejše – pravilno izpeljan fizioterapevtski program pogosto prepreči potrebo po invazivnih posegih. Pacienti, ki se redno udeležujejo terapij, poročajo o zmanjšanju pogostosti epizod bolečine, večji zmožnosti gibanja in boljšem splošnem počutju.