Septembrsko plenarno zasedanje je zaznamovala tudi razprava o razmerah v Srbiji, kjer že skoraj eno leto po zrušitvi nadstreška železniške postaje, ki je terjala 16 žrtev, potekajo množični protivladni protesti – bilo jih je že več kot 23 tisoč. Številni poslanci so menili, da to, kar se dogaja v Srbiji, ni demokracija, slišati je bilo celo, da "Srbiji grozi, da postane druga Ukrajina". Nekateri, sicer redki, pa so stopili na stran Vučića in bili kritični do tega, da so danes v parlament prišli tudi predstavniki srbske opozicije. Komisarka Marta Kos je obsodila napade na protestnike, nekateri slovenski evropski poslanci pa so bili kritični do politike Evropske unije do Srbije, ki je, kot pravijo, preveč popustljiva. "Izgubljamo še tiste Srbe, ki verjamejo v to Unijo," je dejala evropska poslanka Irena Joveva, katere stranka (Renew) bo srbske študente predlagala za prejemnike nagrade Saharova za svobodne misli.

Med temami torkovih popoldanskih razprav na septembrskem plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu v Strasbourgu so bili tudi protivladni protesti v Srbiji, ki potekajo že vse od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Evroposlanci so z evropsko komisarko za širitev Marto Kos razpravljali o nasilju in uporabi sile proti protestnikom. Proteste sicer te dni spremljajo tudi obtožbe srbskih oblasti na račun EU. Spomnimo, srbski predsednik Aleksandar Vučić je evropska poslanca Zelenih, ki sta se konec tedna udeležila protestov v Srbiji, označil za drhal.

Kos: Obsojamo vsakršen vandalizem in nasilje

Komisarka Marta Kos je v uvodnem govoru obsodila napade na protestnike, novinarje in pravosodne organe. "Srbska družba ostaja globoko razklana. Pričakujemo, da policija ukrepa sorazmerno. Obsojamo vsakršen vandalizem in nasilje. Spoštovati je treba neodvisnost pravosodnih organov. Medijska svoboda je ključna. Pričakujemo, da bo Srbija ustvarila okolje, kjer bo omogočena medijska svoboda, da bodo novinarji lahko svobodno izražali svoje mnenje," je dejala.

Spomnila je tudi, da je Srbija država kandidatka za vstop v Evropsko unijo. "Kot komisarka sem temu resnično predana in naredila bom vse, da se vstop Srbije v EU zgodi. Ampak zmerjanje evroposlancev, ki so se udeležili protestov v Srbiji, z drhaljo, ni nekaj, kar bi pričakovali od države kandidatke. Srbija mora okrepiti svoja prizadevanja za vstop v EU. Reformni koraki so ključni za pot Srbije v EU. To je načelo, ki ga podpira in spoštuje komisija. Spremembe so mogoče, če je volja na obeh straneh," je dodala Kos.

Kritična je bila tudi do udeležbe srbskega predsednika Aleksandra Vučića na nedavni vojaški paradi.

Joveva: Izgubljamo še tiste Srbe, ki verjamejo v to Unijo

Številni poslanci so menili, da je politika Evropske unije do Srbije preveč popustljiva – tudi slovenska evropska poslanka Irena Joveva. "Budno spremljamo situacijo v Srbiji in res smo zelo zaskrbljeni. Ni razumevanja, niti najmanjšega sočustvovanja s protestniki na ulicah. Izgubljamo še tiste Srbe, ki še verjamejo v to Unijo," je v razpravi dejala Joveva. Ponovno je poslance v delu govora nagovorila v srbščini.

Skupina Renew, katere članica in podpredsednica je tudi Joveva, bo srbske študente predlagala za prejemnike nagrade Saharova za svobodne misli.

Prebilič: EPP mora prenehati zagovarjati Vučića

Da "Srbija obupano kliče na pomoč", pravi tudi Vladimir Prebilič. "Študenti in demokratična opozicija pogumno vztrajajo na ulicah, a nekaj morajo vedeti: Evropa vas sliši," je dejal Prebilič. Dodal je, da mora EPP prenehati zagovarjati Vučića, voditeljem srbske opozicije pa se je zahvalil, da so prišli na razpravo v Evropski parlament.

Tonin izrazil podporo protestnikom, Nemec kritičen do medlega ukrepanja EU

Matej Tonin pa je poudaril, da je pravica do zbiranja mirnih protestnikov nekaj najbolj normalnega v zahodnoevropskih državah, zato "moramo srbskim protestnikom jasno sporočiti, da smo na njihovi strani". "V zadnjem obdobju me skrbi nervoza predsednika Vučića. Nedavno si je celo privoščil, da je Slovenijo in Hrvaško obtožil paktiranja proti Srbiji," je dodal.

Matjaž Nemec je protestnikom izrazil globoko spoštovanje in bil prav tako kritičen do medlega odziva Evropske unije. "Zabeleženih je na stotine napadov na novinarje in protestnike. Dogajanje zahteva ukrepanje Unije," je dejal.

Komisarka Kos je po razpravi sklenila, da je razprava pokazala, "da ne smemo ostati tiho". "Srbski prebivalci si zaslužijo evropsko prihodnost. Komisija bo še naprej podpirala Srbijo na evropski poti in upamo, da bo čim prej šla iz političnih težav. Povrniti je treba zaupanje vseh deležnikov in zaustaviti nasilje zoper miroljubne protestnike. Odločnost Srbije na poti k Evropski uniji se je nekoliko zmanjšala. Vse skupaj postaja izjemno kompleksno. Država, ki je kandidatka, mora izpolniti naloge."