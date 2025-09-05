Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Petek, 5. 9. 2025, 20.46

34 minut

V Srbiji znova množični protesti

Avtorji:
K. M., STA

Srbski študentje so današnje shode med drugim utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

V več mestih po vsej Srbiji nocoj znova potekajo protesti na pobudo študentov, kot razlog zanje pa so med drugim navedli kršenje avtonomije univerz in policijsko nasilje med shodi v zadnjih dneh. Največ protestnikov se je zbralo v Novem Sadu, kjer so se demonstracije začele z blokado enega izmed večjih križišč v mestu.

Na poziv študentov in državljanov po več mestih v Srbiji nocoj potekajo protestni shodi pod sloganom: "Srbija, ali se slišimo?"

Ljudje so se zbrali na ulicah v Novem Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu, poročajo srbski mediji.

V Novem Sadu blokirali enega največjih križišč 

Najštevilčnejši shod v Novem Sadu se je ob 19. uri začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Večje število ljudi se je zbralo v okolici novosadskih fakultet, vključno s Fakulteto za šport blizu omenjenega križišča, kjer je bila prisotna tudi policija.

Srbski študentje so današnje shode med drugim utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

Pridružila se jim je delegacija evropske stranke Zelenih 

Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki je po poročanju srbskega portala N1 v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta, da bi sodelovala na nocojšnjem protestu v Novem Sadu in nato še na sobotni paradi ponosa v Beogradu.

Z današnjimi shodi se sicer nadaljuje niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Pogosto sicer vzporedno potekajo tudi provladni shodi.

