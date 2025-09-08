Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
20.16

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Beograd Novi Sad protesti Srbija

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 20.16

14 minut

V Srbiji znova protesti proti vladi in policijskemu nasilju

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Protesti, Srbija | Protestniki so na stopnice pred sodiščem polili rdečo barvo, skandirali protivladne slogane in pozivali k predčasnim volitvam. | Foto Reuters

Protestniki so na stopnice pred sodiščem polili rdečo barvo, skandirali protivladne slogane in pozivali k predčasnim volitvam.

Foto: Reuters

V Beogradu so danes znova potekali protivladni protesti, na katerih so študenti obsodili surovo ravnanje policije na nedavnih protestih v Novem Sadu. Protestniki so se zbrali pred sedežem vlade, nato pa proteste nadaljevali pred sodiščem in notranjim ministrstvom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Jeza protestnikov je bila usmerjena zlasti v nedavno nasilno intervencijo v Novem Sadu na severu Srbije, kjer je policija v petek proti mirnim protestnikom uporabila solzivec. Na stopnice pred sodiščem so polili rdečo barvo, skandirali protivladne slogane in pozivali k predčasnim volitvam.

Protesti, Srbija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ob petkovih protivladnih protestih, ki so potekali v številnih mestih po vsej Srbiji, je policija v Novem Sadu z območja univerze nasilno odstranila na tisoče mirnih protestnikov. Policisti so proti njim uporabili solzivec, gumijevke in šok granate.

Protesti, Srbija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Protesti, Srbija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Protesti v Srbiji, ki jih je sprožilo zrušenje prenovljenega nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, potekajo že več kot deset mesecev. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Protesti, Srbija | Foto: Reuters Foto: Reuters

protesti, Novi Sad
Novice Novi Sad: policijsko nasilje
Niš Srbija protest
Novice Blokade po več mestih: "Srbija, ali se slišimo?"
Beograd Novi Sad protesti Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.