V Beogradu so danes znova potekali protivladni protesti, na katerih so študenti obsodili surovo ravnanje policije na nedavnih protestih v Novem Sadu. Protestniki so se zbrali pred sedežem vlade, nato pa proteste nadaljevali pred sodiščem in notranjim ministrstvom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Jeza protestnikov je bila usmerjena zlasti v nedavno nasilno intervencijo v Novem Sadu na severu Srbije, kjer je policija v petek proti mirnim protestnikom uporabila solzivec. Na stopnice pred sodiščem so polili rdečo barvo, skandirali protivladne slogane in pozivali k predčasnim volitvam.

Foto: Reuters

Ob petkovih protivladnih protestih, ki so potekali v številnih mestih po vsej Srbiji, je policija v Novem Sadu z območja univerze nasilno odstranila na tisoče mirnih protestnikov. Policisti so proti njim uporabili solzivec, gumijevke in šok granate.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Protesti v Srbiji, ki jih je sprožilo zrušenje prenovljenega nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, potekajo že več kot deset mesecev. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Foto: Reuters