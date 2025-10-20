Je to zviti evropski načrt, ki bo Putina spravil na kolena?

EU želi uporabiti zamrznjene ruske milijarde za Ukrajino, a brez razlastitve. Ta pravno dovršen načrt, ki ga nekateri opisujejo kot zelo pametnega, naj bi bil pripravljen za vrh EU, ki bo ta teden.

Ali bi morali rusko državno premoženje, ki je zamrznjeno v državah članicah v EU, dati Ukrajini? In če je tako, kako bi to lahko storili na pravno utemeljen in ekonomsko izvedljiv način? V Bruslju diplomati, odvetniki in politiki že več let ugibajo o tem – za zdaj neuspešno. Zdaj pa se pojavlja mogoča rešitev, ki bi jo lahko odobrili na vrhu EU ta teden, piše avstrijski tednik Der Standard.

Pravni in politično-gospodarski zadržki

EU se osredotoča na sredstva ruske centralne banke v vrednosti približno 210 milijard evrov, ki so v EU in zamrznjena od ruskega napada na Ukrajino februarja 2022. Čeprav EU trenutno uporablja obresti od tega denarja za pomoč Ukrajini, nima neposrednega dostopa do kapitala. Obstajajo tako pravni kot politično-gospodarski razlogi, zakaj se to do zdaj ni zgodilo.

Pravni razlog: državno premoženje je po mednarodnem pravu zaščiteno, kar pomeni, da do njega načeloma ni mogoče dostopati.

Politično-gospodarski razlog: številne države imajo devizne rezerve ali obveznice naložene v EU. Če menijo, da njihove rezerve niso varne v primeru vojne z Evropo, bi lahko kot previdnostni ukrep umaknile svoja sredstva. Cilj je preprečiti precedens s potencialno daljnosežnimi posledicami.

Ruski denar bi posodili Ukrajini

Evropska komisija je zdaj predstavila načrt za izogibanje tem težavam. Natančneje, gre za ruska sredstva v vrednosti približno 140 milijard evrov, ki jih ima belgijski ponudnik finančnih storitev Euroclear in so trenutno zamrznjena.

EU želi pomagati Ukrajini z ruskimi milijardami, ki so zamrznjene v EU. Foto: Guliverimage

Po načrtu naj bi bil denar na voljo Ukrajini, ne da bi ga trajno odvzeli Rusiji. Povedano preprosto: ruska sredstva bi preoblikovali v posojila za Ukrajino in bi bila nato takoj na voljo vojno razdejani državi. Rusija bi bila upravičena do poplačila, vendar le, če Kremelj v zameno Ukrajini plača odškodnino.

Rusija bi bila formalno še vedno lastnica zamrznjenih sredstev

Pravno gledano ta konstrukcija ni problematična, menijo zagovorniki načrta. To pa zato, ker Rusije ne bi razlastili, ampak bi formalno obdržala pravico do zamrznjenih sredstev ponudnika finančnih storitev Euroclear.

Če bi Kremelj dejansko plačal odškodnino, bi se sankcije EU lahko odpravile in sredstva odmrznila. Rusija bi nato lahko od Eurocleara zahtevala vračilo sredstev. Da ponudnik finančnih storitev v tem primeru ne bi ostal praznih rok, bi mu Ukrajina in EU izplačali odškodnino, in sicer s sredstvi iz ruskih plačil odškodnin.

Članice EU bi morale zagotoviti jamstvo

Da bi Euroclear dobil zagotovilo, da se bo to dejansko zgodilo, morajo države članice EU zagotoviti jamstva. Vendar bi bilo tveganje zanje obvladljivo. Navsezadnje bi morale v celoti posredovati le, če bi bile sankcije odpravljene in sredstva odmrznjena v času, ko Rusija (še) ne bi izplačala nobenih odškodnin, na katere bi se lahko zanesle.

Rusije ne bi razlastili, ampak bi formalno obdržala pravico do zamrznjenih sredstev ponudnika finančnih storitev Euroclear. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zato se razmišlja o pravni zaščiti pod geslom "odškodnina ali sankcije". Z drugimi besedami: dokler ni plačana odškodnina, tudi sankcije ne bi smele biti odpravljene.

Kremelj je nezadovoljen

Kremelj je seveda manj zadovoljen z načrtom. Imenuje ga nezakonita zaplemba ruskega premoženja in grozi s povračilnimi ukrepi. Trenutno je vse več znakov, da se bodo države članice EU kljub temu strinjale z načrtom. Celo Nemčija, ki je bila v preteklosti do tega vprašanja na splošno zadržana, zdaj podpira načrt. V nedavnem članku v Financial Timesu je to zamisel zagovarjal nemški kancler Friedrich Merz (CDU).

Kot piše Der Standard, je tudi bruseljski možganski trust Bruegel načrt opisal kot pametno rešitev, ki ruska sredstva pusti nedotaknjena, a jih uporabi za podporo Ukrajini. Hkrati ostaja jasno, da so mednarodne devizne rezerve v Evropi varne in da mednarodni denarni red ne bo spodkopan. V možganskem trustu so tudi prepričani, da načrt dosega najboljše mogoče ravnovesje med številnimi dejavniki, ki so oblikovali razpravo o zamrznjenih ruskih rezervah.