Mož, ki napoveduje prihodnost, trdi: Trumpu ne bo uspelo

"Trump je globoko neliberalen, avtoritaren in nacionalističen politik, ki uničuje temelje ameriške ustavne države. A tudi če bi hotel, bi mu težko uspelo preoblikovati ZDA v fašistično diktaturo. Ljubezen Američanov do svobode je za to premočna," je prepričan nemški zgodovinar Heinrich August Winkler.

Heinrich August Winkler je eden od najbolj znanih nemških zgodovinarjev. V pogovoru za švicarski medij Basellandschaftliche Zeitung (BZ), ki je del medijske skupine CH Media, je med drugim odgovarjal na vprašanja o morebitnem koncu Zahodu.

Kako dolgo bodo trumpisti ostali na oblasti?

"Ne vemo, kako dolgo bodo Trump in trumpisti ostali na oblasti v ZDA. Povsem mogoče je, da se bo prelomnica pojavila že na vmesnih volitvah prihodnjega novembra. Govoriti o koncu Zahoda se mi zdi izraz prezgodnjega fatalizma," je prepričan.

Zagovarja stališče, da morajo zahodne liberalne demokracije v najširšem smislu tesneje kot kadarkoli prej sodelovati, da bi premostile Trumpovo obdobje. Koalicija voljnih okoli Francije, Velike Britanije, Nemčije in Poljske se bo morala organizirati trdneje kot prej, trdi Winkler.

O nemškem pesimizmu glede prihodnosti ZDA

Na novinarsko vprašanje, da se zdi, da so številni Nemci že obupali nad ZDA, čeprav ameriška demokracija in njene institucije obstajajo že skoraj 250 let, je zgodovinar odgovoril: "Nemška nagnjenost k pesimizmu je predvsem zakoreninjena v katastrofalnem poteku nemške zgodovine v prvi polovici 20. stoletja. Toda pesimistično razpoloženje ima vedno ohromljujoč učinek. Je kot samouresničujoča se prerokba."

Po Winklerjevem mnenju je predsednik ZDA Donald Trump globoko neliberalen, avtoritaren in nacionalističen politik, ki uničuje temelje ameriške ustavne države. A ob tem zgodovinar dodaja, da bi Trump, tudi če bi to hotel, težko preoblikoval ZDA v fašistično diktaturo, ker je ljubezen Američanov do svobode premočna.

Winkler: Putinova Rusija ni Sovjetska zveza

Glede ruskega predsednika Vladimirja Putin in Rusije Winkler pojasnjuje, da se je v drugi polovici 20. stoletja Sovjetska zveza ukvarjala predvsem z utrjevanjem evropskega pravnega reda, ki ga je pridobila z izidom druge svetovne vojne. V tem pogledu je postala sila statusa quo.

Putinova Rusija pa je po drugi strani revizionistična in imperialistična sila, ki radikalno dvomi o statusu quo. "Če se bodo zahodne demokracije izkazale za šibke, se bo (ruski, op. p.) ekspanzionistični pritisk proti Zahodu nadaljeval. Zato je tako pomembno, da obrambni boj Ukrajine podpremo politično, gospodarsko in vojaško. Le tako se lahko ustvari osnova za pogajanja o prekinitvi ognja," je v intervjuju za BZ med drugim še dejal Winkler.