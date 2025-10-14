Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
A. Ž.

Torek,
14. 10. 2025,
11.08

Mož, ki napoveduje prihodnost, trdi: Trumpu ne bo uspelo

Heinrich August Winkler | Leta 1938 v Königsbergu (zdaj se mesto imenuje Kaliningrad in pripada Rusiji) rojeni Heinrich August Winkler napoveduje, da se bo morda morala EU zaradi neliberalnih članic, kot sta Madžarska in Slovaška, v prihodnosti preoblikovati ali celo na novo ustanoviti. | Foto Guliverimage

Leta 1938 v Königsbergu (zdaj se mesto imenuje Kaliningrad in pripada Rusiji) rojeni Heinrich August Winkler napoveduje, da se bo morda morala EU zaradi neliberalnih članic, kot sta Madžarska in Slovaška, v prihodnosti preoblikovati ali celo na novo ustanoviti.

Foto: Guliverimage

"Trump je globoko neliberalen, avtoritaren in nacionalističen politik, ki uničuje temelje ameriške ustavne države. A tudi če bi hotel, bi mu težko uspelo preoblikovati ZDA v fašistično diktaturo. Ljubezen Američanov do svobode je za to premočna," je prepričan nemški zgodovinar Heinrich August Winkler.

Heinrich August Winkler je eden od najbolj znanih nemških zgodovinarjev. V pogovoru za švicarski medij Basellandschaftliche Zeitung (BZ), ki je del medijske skupine CH Media, je med drugim odgovarjal na vprašanja o morebitnem koncu Zahodu.  

Kako dolgo bodo trumpisti ostali na oblasti?

"Ne vemo, kako dolgo bodo Trump in trumpisti ostali na oblasti v ZDA. Povsem mogoče je, da se bo prelomnica pojavila že na vmesnih volitvah prihodnjega novembra. Govoriti o koncu Zahoda se mi zdi izraz prezgodnjega fatalizma," je prepričan.

