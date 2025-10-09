Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši

Izjemno malo verjetno je, da bodo ameriške vmesne volitve leta 2026 še vedno svobodne volitve, je pesimistična nemško-ameriška ekonomistka in politična analitičarka Sandra Navidi, ki že 25 let živi v New Yorku. Prepričana je tudi, da se Donald Trump, če bo še zdrav, ne bo prostovoljno odpovedal oblasti.

Sandra Navidi je v pogovoru za avstrijski medij Der Standard dejala, da se uresničujejo njeni najhujši strahovi. "Razkol je ogromen, prav tako potencial za eksplozijo. Stvari se slabšajo in Donald Trump to spiralo še bolj poganja, zato je človeka lahko strah, da se bodo kmalu zgodile še hujše stvari," trdi.

Kopičenje orožja v ZDA

Kot pravi, je vsak napad s strelnim orožjem v ZDA privedel do vedno večjega kopičenja vojaške opreme. "Posledica tega je, da so ZDA zdaj najbolj oborožena civilna družba. Uradno je v naši državi več kot 400 milijonov kosov orožja. Približno 70 odstotkov jih je v lasti republikancev. Vsako leto v naši državi zaradi strelnega orožja umre približno 50 tisoč ljudi, od tega približno 3.500 otrok."

Sandra Navidi temeljni vzrok vsega zla vidi v radikalizaciji ljudi na spletu, družbenih omrežjih in forumih. Po njenem mnenju so za to najbolj odgovorna velika tehnološka podjetja, ki imajo v lasti družbena omrežja.

Državljanska vojna v ZDA?

"So komercialne tovarne sovraštva (mišljena so ameriška tehnološka podjetja, op. p.). Ker sovraštvo prodaja. Dejstvo je, da se dogaja neverjeten obseg radikalizacije in da so vključeni mladi, ki bi drugače imeli pred seboj odlično življenje. Tam jih kvarijo in to spletno sovraštvo jih mentalno in psihično povsem zavaja. In v tem kontekstu je treba povedati, da je Elon Musk ravno med koncem tedna po poskusu atentata na Charlieja Kirka na svoji platformi X pozval k nasilju. To počne precej eksplicitno in brez sramu. Rekel je, na primer: 'Vstati morate in se boriti zdaj, preden vas drugi, liberalci ali levičarji, ubijejo.' To ne prispeva k rešitvi težave, temveč jo še povečuje, tako da se vsi drugi borijo med seboj. Elon Musk zagotovo ne bo tvegal svojega življenja v boju proti drugim. Sedi tam in uživa, medtem ko se vsi drugi borijo in pobijajo med seboj."

Sandra Navidi je zelo kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, za katerega pravi, da je diktator, ki vlada z dekreti in nenehno sproža izredne razmere. Foto: Guliverimage

Sandra Navidi meni, da se v ZDA ne bo zgodila klasična državljanska vojna, v kateri bi se ljudje spopadali na fronti, saj so ljudje preveč ujeti v svoj boj za preživetje. A hkrati so ZDA družba storitev, kjer je človeku vse lahko prineseno na pladnju.

Izbruhi občasnega političnega nasilja v ZDA?

Poleg tega je lahko pritiskati na tipkovnico in širiti sovraštvo, vprašanje pa je, kdo bo dejansko prijel za orožje, da bi se boril. Po mnenju Sandre Navidi bo zato izbruhnilo sporadično nasilje, medtem ko popolne vojne še ne bo.

Na vprašanje, ali bodo vmesne volitve leta 2026 še svobodne (takrat bodo Američani med drugim volili kongresnike in del senatorjev), je nemško-ameriška ekonomistka odgovorila: "Ne, mislim, da je to izjemno malo verjetno. Tudi po tem, ko je Donald Trump izgubil volitve proti Joeju Bidnu, so bili republikanci že na startnih položajih in so začeli spodkopavati volilni sistem na vseh ravneh. Takrat sem dejala, da naslednjič poskus državnega udara ne bo prišel s puškami in sulicami ter vdorom v kongres, ampak bodo to storili prebrisani odvetniki. Ti so skorumpirali ta volilni sistem: od ljudi, ki razdeljujejo in zbirajo glasovnice, do tistih, ki sprejemajo odločitve. Zdaj bodo volilna okrožja dodatno prikrojena. In mislim, da se Trump, če bo še zdrav, ne bo prostovoljno odpovedal oblasti."

Kakšni so politični trendi v Evropi?

Sandra Navidi podoben trend kot v ZDA zaznava tudi v Evropi, zlasti v nemško govorečih državah. Pri tem opozarja zlasti na madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je zgled za ameriško desnico, in AfD v Nemčiji.

"To je moje opozorilo: za ZDA je prepozno. Za Evropo je pozno, a še ni prepozno. Razumem volivce, ki protestirajo, ampak če to storite (glasujejo za stranke, kot je AfD, op. p.), sprejemate možnost, da se bodo stvari obrnile tako kot v ZDA," je za Der Standard še dejala Sandra Navidi.