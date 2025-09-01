Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Putin sporoča Zahodu: Konec je

Vladimir Putin | Z evrocentričnim in evroatlantskim modelom je konec, je prepričan Vladimir Putin. | Foto Guliverimage

Z evrocentričnim in evroatlantskim modelom je konec, je prepričan Vladimir Putin.

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje na Kitajskem zavzel za svetovni red, ki ni več usklajen z Evropo in ZDA. Evrocentrični in evroatlantski model je odslužil svojo uporabnost, je Putin povedal voditeljem držav in vlad, prisotnim v mestu Tiandžin.

Ruski predsednik Vladimir Putin je na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass dejal, da prihodnost pripada sistemu, ki upošteva interese čim večjega števila držav in je resnično uravnotežen.

Putin je poročal o svojem srečanju s Trumpom

V ta kontekst je postavil tudi varnostno zavezništvo ŠOS v evrazijski regiji. Njegova prioriteta je po njegovih besedah notranja varnost njenih članic in varnost na njihovih zunanjih mejah. Putin je tudi pohvalil skupno obrambo pred ekstremizmom in trgovino z drogami.

Sönke Neitzel
Novice Ruski napad na Evropo? "Morda je to zadnje poletje, ki ga bomo preživeli v miru."

Udeležencem vrha v Tiandžinu je poročal o svojem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski. Ponovno je predstavil zahodna prizadevanja za vključitev Ukrajine v Nato kot vzrok za vojno v Ukrajini. Kot je znano, je ruska vojska februarja 2022 sprožila vsesplošni napad na Ukrajino.

Ustaljena bojna črta v slogu prve svetovne vojne

Putinu ni uspelo v kratkem času zrušiti ukrajinske oblasti in si podrediti Ukrajine, kot naj bi sprva načrtoval. Ukrajinci so uspeli ubraniti Kijev ter pozno poleti in jeseni 2022 osvoboditi del ozemlja, a jim je naslednje leto spodletela poletna protiofenziva, tako da so se bojne črte bolj ali manj ustalile. Po drugi strani pa uspeva ruski vojski z velikimi žrtvami postopoma zasedati del ozemlja v regiji Doneck.

Christian Freuding
Novice Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je
Šanghajska organizacija za sodelovanje je bila ustanovljena pred 24 leti kot organizacija za boj proti terorizmu in za gospodarsko sodelovanje. Zdaj ima deset držav članic. Med njimi so ustanovne članice, kot so Rusija, Kitajska in Kazahstan, pa tudi države, kot sta Indija in Pakistan, pa tudi Iran (od leta 2023) in Belorusija (od leta 2024). Organizacija tako služi kot nekakšna protiutež zahodnim zavezništvom, še piše švicarski medij Watson.
Ukrajina Kitajska Šanghajske organizacije za sodelovanje Vladimir Putin
