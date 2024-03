Karl-Theodor zu Guttenberg je pred leti veljal za veliki up nemške politike. Leta 2009 je postal najmlajši obrambni minister v zgodovini povojne Nemčije in zaradi njegove velike priljubljenosti so ga številni že videli na položaju nemškega kanclerja. A nato je izbruhnila plagiatorska afera, zaradi katere je osramočen zapustil politiko. Odšel je v ZDA in tam zajadral tudi v poslovne vode. Zdaj pravi, da se nikoli ni počutil dobro v politiki in da se ne namerava več vrniti vanjo. Razkriva tudi, kaj v resnici je politika – le velika igra in izkrivljanje realnosti.

Karl-Theodor, leta 1971 rojeni član bavarske plemiške družine von und zu Guttenberg, je imel hitro vzpenjajočo se politično kariero. Kot član bavarske CSU je leta 2002 postal nemški poslanec, leta 2008 generalni tajnik stranke in leta 2009 nemški minister za gospodarstvo in tehnologijo. Leta 2009 je postal nemški obrambni minister.

Napovedovali so mu položaj nemškega kanclerja

Zaradi njegove velike priljubljenosti (kljub svojemu bavarskemu in plemiškemu izvoru je bil najbolj priljubljen na vzhodu Nemčije, na območju nekdanje komunistične Nemčije) so ga številni videli kot naslednika takratne nemške kanclerke Angele Merkel.

Nato pa je prišlo na dan, da je njegov pravni doktorat plagiat. Februarja 2011 so mu odvzeli doktorski naslov, marca istega leta pa je Guttenberg zapustil položaj obrambnega ministra in se tudi odpovedal mestu poslanca v nemškem zveznem parlamentu.

Zapustil politiko in domovino

Ni samo zapustil politike, ampak za nekaj let tudi domovino. Odšel je v ZDA in tam postal poslovnež. Začel je snemati dokumentarce in voditi svoj podkast, nedavno pa je izdal tudi svojo prvo knjigo z naslovom Tri sekunde (nem. 3 sekunden). Ob tej priložnosti je dal intervju za nemški medij Tagesspiegel. V njem je razkril, da je po odhodu iz politike spet našel samega sebe.

V času njegove največje slave so Guttenberga številni videli kot naslednika Merklove na kanclerskem položaju. Foto: Guliverimage

Pravi, da je že pred afero in odstopom vedel, da želi iz politike in da se je o tem pred tem že pogovoril s svojo družino. To, da je bil pred afero bolj priljubljen od kanclerke in da so ga omenjali kot novega kanclerja, ga je v resnici globoko prestrašilo.

Vedel, da ni kos pričakovanjem

"Vedno sem imel, tudi kot minister, občutek, da nisem na pravem mestu. Da ne morem biti tukaj dolgo. Vedel sem, da ne morem biti kos pričakovanjem, niti fizičnim in duševnim zahtevam. Politika je velika igra."

Na novinarsko vprašanje, kako je potem uspevalo Merklovi, ki je bila popolna neigralka in je v nasprotju z njim, ki je bil vedno zgovoren, pogosto težko našla prave besede, je Guttenberg odgovoril, da je Merklova čisto drugi tip človeka.

Politika živi od izkrivljanja realnosti

"In gotovo je bilo v njenih političnih letih veliko trenutkov zmanjšane resnicoljubnosti, milo rečeno. Temu ni treba reči igranje. Toda politika živi od izkrivljanja realnosti. Temu se ne more izogniti nihče v najvišji politiki," trdi nekdanji nemški politik.

Ko človek odide iz politike, se mora spet naučiti uživati v miru in podobnih stvari. Se spet vrniti k svojemu staremu spalnemu ritmu. In to mu je uspelo lažje, kot si je mislil. Svet se vrti naprej in človek ugotovi, kako nepomembni ste v resnici v kolesju tega svetu, tudi če imate visoko politično funkcijo, pravi Guttenberg.

V politiko se ne namerava vrniti

Guttenberg, ki je deset let živel v ZDA in pred leti v Veliki Britaniji dobil doktorat (tokrat brez pripisovanja), je v intervjuju tudi odločno zatrdil, da se ne namerava več vrniti v politiko.