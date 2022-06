Mož, ki trdi, da je spoznal tri različne Vladimirje Putine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bavarec Joe Kaeser (rojen kot Josef Käser), ki se je v Siemensu zaposlil leta 1980, je med letoma 2013 in 2021 tudi vodil omenjeni nemški koncern. V času, ko je imel pomembne vodstvene položaje v Siemensu, se je pogosto srečeval z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Nekdanji šef nemškega industrijskega velikana Siemens Joe Kaeser je bil dolga leta zagovornik tesnih nemških gospodarskih odnosov s Putinovo Rusijo. Zdaj se posipa s pepelom in trdi, da je v vseh teh letih spoznal tri različne Vladimirje Putine.

Maja letos je ameriški novinar Matthew Karnitschnig v mediju Politico objavil seznam dvanajstih pomembnih nemških osebnosti (od politikov, gospodarstvenikov in novinarjev do filozofov), ki so v preteklih letih zagovarjali politiko popuščanja Putinovi Rusiji.

Šef Siemensa med ducatom umazancev

Med ducat umazancev, kot je novinar nadnaslovil svoj članek, je uvrstil tudi dolgoletnega šefa Siemensa Joeja Kaeserja. Ta je bil med tistimi nemškimi gospodarstveniki, ki so najbolj zagovarjali sodelovanje Nemčije z Rusijo in je k temu menda silil tudi nemške politike.

Kaeser je slovito nemško podjetje vodil med letoma 2013 in 2021 ter v tem času pogosto potoval v Rusijo v želji po sklenitvi čim več dobro plačanih poslov. Tako se leta 2014, po ruski enostranski priključitvi Krima, ni želel odpovedati obisku pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu.

Kaeser leta 2014 zavračal graje zaradi obiska pri Putinu

Kaeser je takrat kritike obiska zavrnil z besedami, da začasne turbulence ne smejo imeti preveč vpliva na Siemensove dolgoročne načrte. Po ruskem napadu na Ukrajino pa se je Kaeser posipal s pepelom ter se izgovarjal, da ga je Putin prelisičil.

Ko se je Kaeser prvič srečal s Putinom, je bil ta v prihodnost usmerjeni politik, v poznejših letih pa se je vse bolj obračal v preteklost in bil vse bolj jezen na Zahod in Nato. Foto: Guliverimage

Trdil je, da je to delal zato, ker je bil med tistimi, ki so verjeli v načelo wandel durch handel (spremembe oziroma reforme s pomočjo trgovanja, op. p.). Pri omenjenem nemškem načelu gre za strategijo, po kateri se poskuša avtoritarne države demokratizirati tako, da se naveže z njimi čim bolj globoke trgovske stike.

Srečanje s tremi Putini

Ob robu nedavnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je Kaeser, ki je zdaj vodja nadzornega odbora v podjetju Siemens Energy, enemu od podjetij v okviru industrijskega koncerna Siemens, med drugim dejal, da se zdaj, ko se ozira nazaj, počuti, kot da je srečal tri Putine.

"Tri brate ali eno osebo, ki se je zelo neverjetno spremenila," je dejal Kaeser, ki se je s Putinom pogosto pogovarjal tudi na štiri oči. Ko je spoznal Putina, je bil ta mladi predsednik države. Leta 2001 je tako Putin nagovoril nemški bundestag ter govoril o svobodni trgovini in Rusiji kot delu Evrope.

Putin vse bolj graja Zahod in Nato

Ko se je z njim srečeval v letih 2012, 2013 in 2014, se je Putinu zdelo, da je njegova gospodarska in industrijska politika spodletela ter da tudi geopolitične razmere ne gredo v korist Rusije. Pri zadnjem je imel v mislih širitev Nata.

Kaeser naj bi vplival tudi na nemško kanclerko Angelo Merkel, da je ta vodila do Putinove Rusije popustljivo politiko. Foto: Guliverimage

Od leta 2014 pa je Putin veliko govoril o tem, kako mu je Zahod domnevno dajal lažne obljube. Kaeser se je s Putinom zadnjič srečal pred dvema letoma v Sočiju. Med drugim sta se pogovarjala o Siemensovih turbinah, ki jih je bilo zaradi sankcij iz Ruske federacije prepovedano poslati na Krim. Takrat je Putin spet veliko grajal Zahod, Nato in nemško kanclerko Angelo Merkel.

Putin je bil vse bolj usmerjen v preteklost

Kot je povedal Kaeser, je bil v vseh teh letih priča preoblikovanju Putina iz odprtega, v prihodnost usmerjenega politika v politika, ki mu je preteklost postajala pomembnejša od prihodnosti in ki je želel preteklost spet vzpostaviti v prihodnosti.

Odločitev Siemensa, da zaradi vojne v Ukrajine odide z ruskega trga, je za Kaeserja pravilna odločitev v teh razmerah. "Putin je prestopil mejo, po kateri se bo težko kdaj vrnil," je dejal nekdanji šef koncerna Siemens in dodal, da je odhod iz Rusije odhod iz trenutnega sistema v Rusiji.

Vrnitev po spremembi oblasti v Rusiji

"Ko se bo spremenil sistem ali se bo zamenjala oseba (mišljen je seveda Putin, op. p.), pa mora svet iti naprej," je še povedal Kaeser v Davosu.