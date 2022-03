Kako so se naši očarljivi sosedje tesno zbližali s Putinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je v preteklosti uspelo splesti tesne stike s številnimi pomembnimi zahodnimi politiki in gospodarstveniki. Številni od njih prihajajo iz naše severne sosede Avstrije.

Vladimir Putin je bil pred padcem železne zavese agent KGB v Dresdnu v Vzhodni Nemčiji. V času petletnega bivanja v Vzhodni Nemčiji se je tudi naučil nemščine. Morda je to tudi eden od razlogov, da mu je uspelo navezati tesne stike s številnimi politiki, ki prihajajo iz nemško govorečih držav.

Putinov nemški prijatelj

Eden od najbolj znanih Putinovih prijateljev je nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Ta je po koncu politične kariere po Putinovi zaslugi dobil številne dobro plačane službe v upravnih in nadzornih odborih ruskih podjetij in podjetij v večinskem ruskem lastništvu (Rosneft, Nord Stream in Gazprom).

Schröder pa ni edini nekdanji pomembni politik, ki mu bančni račun polni sodelovanje z ruskimi podjetji. Kandidat francoske zmerne desnice na francoskih predsedniških volitvah leta 2017 Francois Fillon je tako lani decembra postal član upravnega odbora največjega ruskega petrokemijskega koncerna Sibur.

Putin s kozaki na poroki

Z ruskimi podjetji zelo tesno sodelujejo tudi številni nekdanji avstrijski politiki. V naši severni sosedi, pa tudi v Nemčiji, je zadnje dni zelo odmevala zgodba nekdanje avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl. Ta je avgusta 2018 na svojo poroko, ki jo je imela na avstrijskem Štajerskem v kraju Gomilice (nem. Gamlitz), ta leži le streljaj od slovenske meje, povabila tudi Putina.

Konservativec Wolfgang Schüssel, ki je bil avstrijski kancler med letoma 2000 in 2007, je bil do pred nekaj dnevi član upravnega odbora ruskega zasebnega naftnega podjetja Lukoil. Foto: Ana Kovač

Putin je s takrat 53-letno Kneisslovo tudi zaplesal, s seboj pa je pripeljal tudi ruske kozake, ki so nevesti zapeli nekaj ruskih pesmi. Na poroki, ki je potekala po ruski priključitvi Krima in po uvedbi zahodnih sankcij proti Rusiji, je bil tudi takratni avstrijski kancler Sebastian Kurz. Manjkal ni niti takratni vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache.

Objokana avstrijska "politična begunka"

Leta 2019 je Kneisslova, ki je bila zunanja ministrica v kvoti svobodnjaške stranke, zapustila politiko. Kmalu je prišla na plačilni seznam ruskih podjetij. Leta 2020 je postala blogerka ruskega državnega medijskega podjetja RT (prej Russia Today), lani pa je dobila mesto v nadzornem odboru ruskega državnega naftnega podjetja Rosneft.

Za nemško televizijsko postajo RTL+ je Kneisslova pred dnevi potožila, da je morala zapustiti Avstrijo (odšla je v neko južnofrancosko vas) in da se počuti kot politična begunka. V Avstriji naj bi zanjo veljala prepoved zaposlovanja. "Moje življenje je uničeno," trdi.

Kneisslova podprla ruski napad na Ukrajino

Kneisslova je tudi obupana, ker ne more več potovati v Rusijo z letali. V pogovoru je še dejala, da ne obžaluje Putinovega povabila na poroko in da ne vidi razloga, zakaj bi se morala distancirati od Putina. Prav tako ne namerava odstopiti iz nadzornega odbora Rosnefta.

Socialdemokrat Christian Kern je bil avstrijski kancler med letoma 2016 in 2017. Leta 2019 je postal član nadzornega odbora ruskih državnih železnic. Foto: Guliverimage

Kot piše avstrijski spletni medij Heute, je Kneisslova še konec februarja, torej že v času ruske vojne proti Ukrajini, na ruski državni televiziji RT zagovarjala početje Rusije, in sicer z besedami, da gre za popolnoma običajen proces v okviru mednarodnega prava in za najmanjšo mogočo obliko eskalacije.

Nekdanji avstrijski kancler v ruskem Lukoilu

Dobro plačano službo v podjetju iz največje države na svetu je poleg Kneisslove dobil tudi nekdanji konservativni avstrijski kancler Wolfgang Schüssel. Ta je bil med letoma 2018 in 2019 član nadzornega odbora v največjem ruskem telekomunikacijskem podjetju MTS. Marca 2019 je Schüssel postal tudi član upravnega odbora ruskega naftnega podjetja Lukoil.

Je pa Schüssel za razliko od Kneisslove, ki se Rosnefta drži kot klop, 4. marca letos zaradi ruskega napada na Ukrajino izstopil iz Lukoilovega upravnega odbora. A tudi tu ni šlo vse gladko. Schüssel je namreč nekaj dni zavračal izstop z izgovorom, češ da Lukoil ni državno podjetje, ampak zasebno podjetje, ki je na borzi.

Nekdanji avstrijski kancler na ruskih železnicah

Schüssel ni edini nekdanji avstrijski kancler, ki je sodeloval z ruskimi podjetji. Tako je socialdemokratski kancler Christian Kern, ki je po odhodu iz politike javno zagovarjal odpravo sankcij proti Rusiji, leta 2019 postal član nadzornega odbora ruskih državnih železnic (RŽD).

Srečanje dveh dolgoletnih prijateljev, avstrijske smučarske legende Karla Schranza in Putina leta 2014 na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Foto: Guliverimage

Iz nadzornega odbora je Kern po poročanju avstrijskih medijev odstopil 24. februarja letos, torej na dan ruskega napada na Ukrajino. Kern, ki je bil v Avstriji nekaj let tudi direktor Avstrijskih zveznih železnic (ÖBB), je še isti dan obsodil ruski napad.

Z ruskimi podjetji je sodeloval še en nekdanji avstrijski kancler - socialdemokrat Alfred Gusenbauer. Ta naj bi v preteklosti lobiral tudi za takratnega proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča.

Legendarni smučar in Putin

Putin ima v Avstriji tudi zelo dobrega prijatelja, ki pa ni politik. To je avstrijska smučarska legenda Karl Schranz. S Putinom sta se prvič srečala leta 2001 v Schranzovem rodnem kraju St. Anton na Tirolskem. Putin je prišel v St. Anton zato, ker je ravno takrat tam potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju.

Kot je leta 2014 pisal avstrijski Die Presse, sta se Putin in Schranz srečala do štirikrat na leto. Včasih sta šla skupaj smučat, včasih je Schranz Putina obiskal v Kremlju. Schranz je s svojo povezavo s Putinom tudi pomagal številnim avstrijskim podjetjem, da so zaslužila veliko denarja z zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju leta 2014.

Schranz graja ruski napad

Schranz je pred osmimi leti o Putinu še dejal: "On je predsednik največje države na svetu. In Rusija je država z veliko možnostmi." Pred dnevi je 83-letni Schranz kljub dolgoletnemu prijateljstvu s Putinom obsodil ruski napad na Ukrajino.