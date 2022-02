Kaj ima ta nemška lepotica z Vladimirjem Putinom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manuelo Schwesig so nemški mediji pred leti, ko je bila zvezna ministrica za družino, poimenovali za lepi obraz velike koalicije med CDU/CSU in SPD. Leta 2017 je postala ministrska predsednica zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko.

Manuelo Schwesig so nemški mediji pred leti, ko je bila zvezna ministrica za družino, poimenovali za lepi obraz velike koalicije med CDU/CSU in SPD. Leta 2017 je postala ministrska predsednica zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko. Foto: Guliverimage

V Nemčiji veliko politikov, zlasti iz vrst SPD, zagovarja razumevajočo politiko do Putinove Rusije. Med njimi sta nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder in ministrska predsednica zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko Manuela Schwesig. Ruski napad na Ukrajino jih je zdaj seveda spravil v zelo težek položaj.

Po ponedeljkovem ruskem priznanju Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk se je nemški kancler Olaf Scholz v torek odločil, da ustavi projekt Severni tok 2. Ta projekt tako še ne bo dobil dovoljenja za obratovanje. Sankcije, povezane s Severnim tokom 2, so v sredo uvedle tudi ZDA. Ruski napad na Ukrajino, ki se je začel v četrtek, pa je seveda nemške težave s Severnim tokom 2 samo še poglobil.

Putinov nemški razumevajoči prijatelj

Kot vemo, so Ukrajina in številne države, med njimi ZDA, od Nemčije že dalj časa zahtevale, naj ustavi ta projekt. Na drugi strani ima seveda ta projekt v Nemčiji velike zagovornike. Med njimi je tudi nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder, ki je dober prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Schröder je dolgoletni lobist in je med drugim predsednik upravnega odbora ruskega naftnega in plinskega podjetja Rosneft ter konzorcija Nord Stream, ki je zgradil plinovod Severni tok 1 in skrbi za njegovo obratovanje. Večinski delničar Nord Streama je rusko naftno podjetje Gazprom.

Od Rusije do Mecklenburga-Predpomorjanskega

Severni tok 1 je bil zgrajen leta 2012 in že obratuje nekaj let. Po njem lahko iz Rusije v Nemčijo na leto pride do 55 milijard kubičnih metrov plina. Severni tok 2 bo to količino lahko še podvojil – na 110 milijard kubičnih metrov plina letno.

Gerhard Schröder je navezal tesne stike z Vladimirjem Putinom že v času, ko je bil nemški kancler. Nekaj dni pred ruskim napadom na Ukrajino je Schröder Ukrajini očital, da rožlja z orožjem. Nemški mediji zadnje čase omenjajo možnost, da bo tudi Schröder tarča zahodnih sankcij. Omenja pa se tudi možnost njegove izključitve iz stranke SPD. Po ruskem napadu na Ukrajino se je Schröder na družbenem omrežju LinkedIn zavzel za čimprejšnji konec spopadov, pri čemer je odgovornost za konec spopadov na strani ruske vlade. Je pa Schröder proti pretrganju diplomatskih stikov z Rusijo. Foto: Guliverimage

Plinovoda Severni tok 1 in 2 pod Baltskim morjem povezujeta Viborg, ki leži severno od Sankt Peterburga, in nemški Lubmin pri Greifswaldu v vzhodnonemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko. Ministrska predsednica te zvezne dežele je socialdemokratka Manuela Schwesig.

Velika zagovornica Severnega toka 2

Ker je plinovod gospodarsko pomemben za njeno zvezno deželo, je seveda Schwesigova zagovornica njegovega čimprejšnjega obratovanja. Na drugi strani nanjo letijo graje opozicijskih strank, in sicer tako na zvezni kot deželni ravni.

Pod drobnogled opozicije in medijev je zadnje čase prišel tudi Sklad za podnebje in varovanje okolja MV (nem. Stiftung klima und umweltschutz MV). MV sta seveda začetnici nemškega imena zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko, ki ji vlada Schwesigova.

Tesni stiki med Schwesigovo in Schröderjem

V začetku leta 2021 je omenjeno ustanovo z 20 milijoni evrov podprla deželna vlada, na čelu katere je Schwesigova. Naloga ustanove, za katero naj bi denar dal ruski Gazprom, je pomoč pri dokončanju gradnje Severnega toka 2. Nemški spletni medij t-online tudi piše, da ima Schwesigova tesne stike s Schröderjem.

Schwesigova je kot ministrska predsednica Mecklenburga-Predpomorjanskega zelo zainteresirana, da bi Severni tok 2 čim prej začel obratovati. Zaradi ruskega napada na Ukrajino je začetek njegovega obratovanja zdaj pomaknjen v oddaljeno prihodnost. Po ruskem napadu na Ukrajino je Schwesigova na Twitterju napad označila za kršenje mednarodnega prava in podprla politiko kanclerja Scholza. Foto: Guliverimage

Pred dnevi je bil do Schwesigove zelo kritičen vodja CDU v Hamburgu Christoph Ploß. Ta je v eni od nemških televizijskih pogovornih oddaj trdil, da je Schwesigova o ruski agresiji proti Ukrajini dejala: "Te kršitve mednarodnega prava me ne zanimajo. Glavno je, da plinovod začne obratovati."

Schwesigova s tožbo nad kritike

Schwesigova je zanikala, da je to kdajkoli rekla, in je vložila tožbo proti Ploßu. Zdaj se je Schwesigova za nekaj časa umaknila pred javnostjo. 15. februarja je namreč po Twitterju napovedala, da jo čaka nujna operacija.

Schwesigova, ki je pred leti prebolela raka, je ob tem zagotovila: "Nikomur ni treba biti zaskrbljen. Rak se ni vrnil. Toda posledice intenzivnega zdravljenja raka je treba odpraviti."

Nemško povabilo Putinu

Kot piše nemški Die Welt, med socialdemokrate, ki so razumevajoči do Rusije (v nemščini Russland-Versteher), spada tudi politik Gernot Schmidt, ki prihaja z vzhoda zvezne dežele Brandenburg.

Vodja poslancev SPD v bundestagu Rolf Mützenich naj bi bil zagovornik razumevajoče politike do Rusije. Foto: Guliverimage

Schmidt je teden dni pred ruskim priznanjem Donecka in Luganska poslal pismo Putinu in ga povabil na obisk ob 50-letnici odkritja spomenika v kraju Seelower Höhen. Ta spomenik je posvečen sovjetskim vojakom, ki so padli v eni od zadnjih velikih bitk v drugi svetovni vojni.

Prijatelj Rusije na čelu poslancev SPD?

Schmidt je za Die Welt na vprašanje, ali spada med nemške politike, ki so razumevajoči do Rusije, odgovoril: "Ja, razumem narode na vzhodu, tudi Ukrajince. V tej kulturi sem domač. Sem Prus in s tem tudi delno Vzhodnoevropejec."

Med socialdemokrate, ki so naklonjeni razumevajoči politiki do Rusije, po pisanju Die Welta spada tudi vodja poslanske skupine SPD v bundestagu Rolf Mützenich.