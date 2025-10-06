Med obiskom Madžarske je nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel namignila, da so za ruski napad na Ukrajino vsaj deloma krive države vzhodne Evrope, ki so preprečile neposredne pogovore med njo, Vladimirjem Putinom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je v intervjuju za madžarski medij Partizán spregovorila o vojni v Ukrajini. Merkel je nemško vlado vodila od novembra 2005 do decembra 2021. Rusija je, potem ko si je že leta 2014 priključila polotok Krim, Ukrajino napadla februarja 2022.

"Junija 2021 sem čutila, da Putin sporazuma iz Minska ne jemlje več resno, zato sem si želela novega formata, takrat skupaj s predsednikom Macronom, v okviru katerega bi se kot Evropska unija neposredno pogovarjali z ruskim predsednikom," je dejala Merkel in dodala, da je njena ideja naletela na odpor.

"Nekateri ljudje tega niso podprli. Predvsem predstavniki baltskih držav, proti pa je bila tudi Poljska. Te štiri države so se bale, da ne bomo vodili enotne politike do Rusije," je izjavila.

"Zapustila sem funkcijo in potem se je začel Putinov napad," je dodala.

Bi Putin napadel Ukrajino, če ne bi bilo pandemije covida-19?

Po njenih besedah ​​je poljski umik podpore sporazumoma iz Minska, dvema ključnima mednarodnima sporazumoma med Rusijo in EU, spodbudil Putina k napadu na Ukrajino leta 2022.

Poudarila je še, da se je zaradi izbruha pandemije covida-19 takrat tudi prekinila osebna komunikacija med voditelji, kar je po njenem mnenju imelo precejšnje posledice v mednarodnih odnosih.

"Bi Putin napadel Ukrajino, če ne bi bilo pandemije covida-19? Nihče ne more reči. Koronavirus je spremenil svetovno politiko, ker se nismo mogli več srečevati," je dejala v intervjuju in dodala, da se Putin zaradi strahu pred okužbo med drugim ni hotel udeležiti vrha G20.

"Če se ne morete srečati in rešiti razlik v mnenjih, potem ne morete več najti novih kompromisov," je sklenila Merkel.