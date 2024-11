Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel si je po svojih besedah prizadevala upočasnjevati ukrajinske pozive k hitremu sprejemu v severnoatlantsko zavezništvo, pri čemer so jo vodili pomisleki o potencialnem vojaškem odzivu Rusije, če bi se to zgodilo.

O vstopu Ukrajine v Nato

V knjigi Svoboda: Spomini 1954–2021, ki bo izšla v torek, se nekdanja nemška kanclerka spominja vrha Nata leta 2008, kjer so voditelji razpravljali o tem, ali bi Gruziji in Ukrajini ponudili akcijski načrt za članstvo v zvezi. Medtem ko so na tedanjem vrhu v Bukarešti Hrvaško in Albanijo povabili v zavezništvo, je ruski predsednik pozival k prijateljstvu. Bodimo prijatelji, bodimo pošteni in odprti, je tedaj pozival Vladimir Putin.

Angela Merkel je tedaj opozorila, da članstvo v Natu podpira le manjšina ukrajinskega prebivalstva. Pojasnjuje tudi svoje stališče, da morajo ob sprejemu v Nato nove države članice izboljšati ne le svojo varnost, temveč tudi varnost zavezništva kot celote.

O Donaldu Trumpu, ki občuduje Putina

V knjigi opisuje tedanjo zaskrbljenost zaradi prisotnosti ruske črnomorske flote s sedežem na polotoku Krim, ki si ga je Rusija pozneje leta 2014 nezakonito priključila. Stališča do Ukrajine nekdanje vodje Krščansko-demokratske unije, ki je nemško vlado vodila med letoma 2005 in 2021, so v Kijevu še vedno deležna kritik, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Angela Merkel trdi, da je Donald Trump očitno navdušen nad Vladimirjem Putinom. Foto: Guliverimage

Opisuje tudi poglede na nekdanjega in novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki po njeni oceni deluje na čustveni ravni. Kot je opazila, ga navdušujejo voditelji z avtoritarnimi nagnjenji.

Na njunem prvem srečanju v Washingtonu marca 2017 kmalu po Trumpovi inavguraciji ji je zastavil vrsto vprašanj, tudi o njenem vzhodnonemškem poreklu in odnosu s Putinom, ki ga je očitno fasciniral, pripoveduje Angela Merkel v odlomkih, ki jih je objavil Die Zeit.

Napet pogovor s Trumpom

Opisuje, kako je po prvem srečanju s Trumpom odletela v domovino s slabim občutkom. Med srečanjem je ponavljal kritike na račun Nemčije, ki jih je izrekel že med kampanjo.

"Trdil je, da sem uničila Nemčijo, ker sem v letih 2015 in 2016 sprejela toliko beguncev. Obtožil nas je, da premalo porabimo za obrambo, in nas kritiziral zaradi nepoštenih trgovinskih praks," navaja Angela Merkel, ki se spominja, da so Trumpa motili tudi številni nemški avtomobili na ulicah New Yorka.

Trumpov pogled na svet

"Pogovarjala sva se na različnih ravneh: Trump na čustveni, jaz na faktični. Če je bil pozoren na moja razmišljanja, jih je nato večinoma preobrnil v nove obtožbe," ugotavlja nekdanja nemška kanclerka in dodaja, da Trump mednarodne odnose razume kot medsebojno tekmovanje, v katerem uspeh ene države pomeni neuspeh druge, in ne verjame, da je mogoče blaginjo vseh povečati s sodelovanjem.

Več kot 700-stransko knjigo je Angela Merkel napisala z dolgoletno politično svetovalko Beate Baumann. Izšla bo v 30 jezikih v obdobju, ko se Nemčija spoprijema s politično krizo pred februarskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami.