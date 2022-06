Merklova brani svoj zapis o Putinu: Nimam se za kaj opravičevati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Merklovo so obtoževali, da je Nemčija ranljiva, ker je nadaljevala poslovne odnose z Rusijo, piše BBC.

Plinovod Severni tok 2, prek katerega ruski zemeljski plin potuje neposredno v Nemčijo, je bil zgrajen, ko je bila Merklova kanclerka, dovod pa je, tik preden je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino, prekinil njen naslednik, kancler Olaf Scholz.

Pod pritiskom, da zaradi invazije uvede nove stroge sankcije, se Nemčija trudi zmanjšati svojo odvisnost od ruske energije, ne da bi pri tem škodovala lastnemu gospodarstvu.

Foto: Reuters

Merklova je dejala, da sta Evropa in Rusija sosedi, ki se ne moreta prezreti. "Moramo najti način za sobivanje kljub vsem našim razlikam," je dejala.

Invazija "ni samo nesprejemljiva, ampak je tudi velika napaka Rusije", je nemškemu novinarju in pisatelju Alexandru Osangu dejala v intervjuju, ki ga je predvajala televizija ARD.

Zagovarjala je sankcije, ki so jih proti Rusiji uvedli kot odgovor na priključitev Krima, in vlogo Nemčije pri ohranjanju mirovnega procesa iz Minska, ki naj bi končal spopade na vzhodu Ukrajine v letih 2014–2015.

Mirovni proces je po njenih besedah ​​Ukrajini dal čas, da se razvije kot narod in okrepi svojo vojsko.

"Nimam se za kaj opravičevati"

"Ni me treba kriviti, da se nisem dovolj trudila," je dejala. "Mislim, da mi ni treba reči, da je bilo to narobe, in zato se nimam za kaj opravičevati," je dejala.

Leta 2008 je nasprotovala članstvu Ukrajine v Natu, ker je želela preprečiti eskalacijo z Rusijo in ker Ukrajina ni bila pripravljena. "To ni bila Ukrajina, kot jo poznamo danes," je dejala. "Država ni bila stabilna, bila je prepredena s korupcijo."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, čigar država kljub obsežni zahodni obrambni pomoči pri invaziji ostaja zunaj zavezništva Nata, je odločitev Nemčije leta 2008 označil za napačno.

Merklova, ki je funkcijo kanclerke zapustila pred šestimi meseci, je dejala, da "najbolj spoštuje" gospoda Zelenskega in da je navdušena nad "pogumom in strastjo", s katerima se Ukrajinci borijo za svojo državo.