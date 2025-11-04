Jan Oblak bo danes ujel legendarnega Nizozemca

Danes v ligi prvakov ne bo manjkalo poslastic, ob katerih bi lahko uživali nogometni sladokusci. Evropski prvak PSG bo gostil v zadnjem obdobju nedotakljivi Bayern, Liverpool pa v dvoboju, še kako čustvenem za nekdanja člana rdečih Xabija Alonsa in Trenta Alexander-Arnolda, madridski Real. Nastopil bo tudi edini slovenski udeleženec v ligi prvakov. Jan Oblak bo z Atleticom skušal premagati belgijski Union, pri katerem nastopa rekorder Olimpije Raul Florucz, ki je letos poskrbel za najdražji prestop v zgodovini 1. SNL. To bo že 98. nastop Škofjeločana v ligi prvakov, ki se bo na večni lestvici vratarjev na sedmem mestu izenačil z legendarnim Nizozemcem Edwinom van der Sarom.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 4. november:

Današnje dogajanje v ligi prvakov se bo začelo ob 18.45 v Neaplju in Pragi. V mestu pod Vezuvom bo gostoval Eintracht Frankfurt, ki ga na evropskih gostovanjih tradicionalno spremlja ogromno navijačev, v češki prestolnici pa se bo mudil najbolj vroči angleški klub Arsenal. Topničarjem gre imenitno.

Arsenalu gre imenitno na angleškem prvenstvu, kjer čaka na naslov prvaka že dve desetletji. Foto: Reuters

Čeprav bodo na gostovanju pri Slavii pogrešali veliko pomembnih igralcev, manjkali bodo kapetan Odegaard, Gyökeres, Martinelli (v tej evropski sezoni je dal še tri zadetke), Zubimendi, Madueke in Havertz, so Londončani vseeno favoriti za novo zmago. V napadu bo najverjetneje sodelovala trojica Rice, Merino in Trossard.

Oblak se bo povzpel na sedmo mesto

Zvečer bo Jan Oblak na Metropolitanu z Atleticom gostil Union St. Gilloise. Belgijski prvak se bo sploh prvič v Evropi pomeril s španskim klubom, Simeonejeva četa pa bo skušala osvojiti vse tri točke in se povzdigniti na lestvici. Med vratnicama Atletica bo znova stal 32-letni Škofjeločan. To bo že njegov 98. nastop v ligi prvakov.

Vratarji z največjim številom nastopov v ligi prvakov: 1. Iker Casillas 177

2. Manuel Neuer 153

3. Gianluigi Buffon 124

4. Petr Čech 111

5. Victor Valdes 106

6. Oliver Kahn 103

7. Edwin van der Sar 98

8. Jan Oblak 97

9. Thibaut Courtois 91

10. Ederson 86

...

Tako bo kmalu postal prvi Slovenec, ki bo prebil čarobno mejo v najmočnejšem tekmovanju na svetu, zvečer pa bo na večni lestvici vratarjev na sedmem mestu ujel legendarnega vratarja Manchester Uniteda, Juventusa in Ajaxa Edwina van der Sara.

Žvižgi Alexander-Arnoldu?

Trent Alexander-Arnold in Xabi Alonso bosta danes skušala premagati nekdanji klub. Foto: Guliverimage Na Anfieldu bo zelo čustveno, saj se z madridskim Realom na kultni stadion vračata nekdanja člana rdečih Xabi Alonso in Trent Alexander-Arnold. Španec, ki je po koncu igralske kariere postal uspešen strateg, bo deležen aplavza, bočnega igralca, ki se je po koncu prejšnje sezone kot prost igralec preselil v Madrid, pa bi lahko pričakali žvižgi, saj mu mnogi navijači rdečih niso oprostili odhoda v Španijo.

Otrok Liverpoola je za rdeče v devetih sezonah zbral 354 nastopov, zanimivo pa je, da v dresu Liverpoola ni nikoli premagal Reala. Mu lahko danes uspe obratno? Trener gostiteljev Arne Slot je napovedal toplo dobrodošlico Trentu, a tudi dodal, da ne ve, kakšen bo odziv občinstva.

Alexander Isak danes ne bo mogel pomagati Liverpoolu proti belim baletnikom. Foto: Reuters

Liverpool bo zaradi zdravstvenih težav pogrešal tri igralce. To so Alisson Becker, Jeremie Frimpong in Alexander Isak. Švedu kaže še najbolje, tako da bi se lahko konec tedna, ko čaka Liverpool derbi angleškega prvenstva z Manchester Cityjem, že vrnil na zelenice, Brazilec in Nizozemec pa bosta morala na vrnitev počakati še malce dlje. Tudi Real ne bo zaigral v najmočnejši zasedbi, na seznamu poškodovanih so Carvajal, Rüdiger, Mastantuono in Alaba.

Beli baletniki so v imenitni formi. Na španskem prvenstvu so si priigrali lepo prednost pred zasledovalci, Kylian Mbappe trese mreže kot za stavo. V ligi prvakov je v tej sezoni na Anfieldu že izgubil Oblakov Atletico (2:3). Kako se bo odrezal drugi madridski velikan?

Najboljši strelci: 5 – Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Haaland (Man City), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Guruzeta (Athletic), Lopez (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Nmecha (Borussia D.), Osimhen (Galatasaray), Paixao (Marseille)

…

Bayern, ki melje vse pred seboj, na Parku princev

Bayern bo zvečer v Parizu lovil že 16. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih! Foto: Reuters V Parizu, kjer bo delo sodnikov v imenu Uefe ocenjeval Vlado Šajn (zanimivo je, da bo istočasno na tekmi v Madridu to vlogo opravljal Drago Kos), bo evropski prvak PSG pričakal Bayern München. Bavarci so nanizali kar 15 zmag, Harry Kane pa navdušuje s strelsko formo, tako da bi lahko domačo obrambo čakalo veliko dela. Nazadnje sta se kluba udarila poleti v ZDA, kjer so Parižani v četrtfinalu svetovnega klubskega prvenstva zmagali z 2:0. To je bilo manjše maščevanje za poraz izpred petih let v finalu lige prvakov v Lizboni.

V sredo bo odigrana še druga polovica 4. kroga ligaškega dela lige prvakov. V središču zanimanja bo obračun Manchester City – Borussia Dortmund, kjer se bo vroči norveški strelec Erling Haaland pomeril proti nekdanjemu delodajalcu.

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 4. november

Sreda, 5. november

Lestvica: