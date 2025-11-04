Ukrajinski brezpilotni letalniki so napadli številne industrijske in energetske objekte v Rusiji. V več rafinerijah in drugih objektih so izbruhnili požari, na tisoče ljudi pa je ostalo brez elektrike.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



11.16 Siloviti napadi: gori ena največjih rafinerij v Rusiji, na tisoče ljudi ostalo brez elektrike

Ukrajinski brezpilotni letalniki so napadli številne industrijske in energetske objekte v Rusiji. V več rafinerijah in drugih objektih so izbruhnili požari, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike.

V Volgogradski regiji je po napadu brezpilotnih letalnikov v transformatorski postaji izbruhnil požar. Guverner Andrej Bočarov je potrdil, da so požar povzročili delci sestreljenega brezpilotnega letalnika. V delih mesta Frolov in sosednjih okrožjih so ljudje ostali brez elektrike, zaradi nevarnosti novih napadov je bil v celotni regiji razglašen alarm.

Podoben scenarij se je zgodil v regiji Kursk, kjer je 16.000 ljudi ostalo brez elektrike.

Last night, drones hit Russia's Kstovo oil refinery



The Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, one of Russia's largest, is located in Novgorod Oblast, about 800 km from Ukraine.

📹Supernova+, Ukraine context pic.twitter.com/qr7z6e2hr8 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 4, 2025

Ukrajinske sile so napadle eno največjih ruskih rafinerij Lukoila, kjer je izbruhnil požar. Prav ta rafinerija je bila tarča ukrajinskega napada 16. oktobra letos.

Kstovo, Nizhny Novgorod region of russia. Lukoil oil refinery is getting sanctioned 🔥 pic.twitter.com/NtqQZWchxR — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 4, 2025

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba skupno prestregla 85 brezpilotnih letalnikov.

Zaradi obsežnih napadov so v Rusiji začasno zaprli nekatera letališča.

10.43 Ukrajinski obveščevalci: V teku je posebna operacija

Ukrajinska obveščevalna služba je sporočila, da v mestu Pokrovsk v regiji Doneck poteka posebna operacija. Zaradi varnosti vojakov več informacij v tej fazi operacije ne razkrivajo.

Pokrovsk služi kot pomembno cestno in železniško vozlišče v vzhodni Ukrajini. "Specialna enota Timur ukrajinske obrambne obveščevalne službe nadaljuje delovanje v mestu Pokrovsk v regiji Doneck, ki je strateško pomembno za logistiko na fronti. V teku so hudi boji proti ruskim okupatorjem," je sporočila ukrajinska obveščevalna služba.

Ukrajinci trdijo, da so se po uspešni pomorsko-zračni operaciji operativcem, ki so pred tem predhodno zavarovali določene položaje s prebojem kopenskega koridorja, pridružile še dodatne sile. "V teku so bojne operacije, katerih cilj je preprečiti sovražniku, da bi razširil svojo prednost nad logističnimi potmi znotraj našega območja," so še sporočili iz ukrajinske obveščevalne službe.

Vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Sirski je v nedeljo povedal, da poteka kompleksna operacija za uničenje in odmikanje ruskih sil v mestu Pokrovsk.

Foto: Reuters

Reuters je poročal, da se je protiofenziva začela prejšnji teden z izkrcanjem ukrajinskih sil iz helikopterjev Black Hawk. Pojavili so se tudi posnetki, ki prikazujejo vsaj deset vojakov, ki se izkrcajo na polju.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ukrajinski napad preprečili. Kot navajajo, so vse vojake, ki so se izkrcali iz helikopterja, ubili.

Rusov neprimerno več kot ukrajinskih vojakov

V primeru popolnega zavzetja bi lahko Rusi nadaljevali še globlje v regijo Doneck, ki si jo Moskva prizadeva v celoti zasesti že od začetka konflikta z Ukrajino leta 2014.

Po podatkih ukrajinske vojske je okoli Pokrovska skoncentriranih 11 tisoč ruskih vojakov, ki poskušajo obkoliti mesto, predsednik Volodimir Zelenski pa je nedavno dejal, da ruske sile po številu prekašajo ukrajinske vojake v razmerju 8 proti 1.