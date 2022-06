Ukrajinci ubili razvpitega Putinovega morilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladimir Putin’s notorious mercenary ‘The Executioner’ killed by sniper | https://t.co/YdlnI7ymSg —



Vladimir Andonov https://t.co/XfArQ9bK9y — Tamara L Ernst (@Jaxhana) June 7, 2022

Zloglasni ruski plačanec naj bi imel ključno vlogo pri množičnem streljanju ukrajinskih vojnih ujetnikov in usmrtitvah civilistov v regiji Donbas. 44-letnega Vladimirja Andonova je ustrelil ukrajinski ostrostrelec v Harkovu. Andonov je bil znan tudi pod imenom Krvnik. Tako so ga poimenovali zaradi brutalnih dejanj, ki jih je zagrešil v Siriji in Libiji.

Andonov je bil del mreže neizprosnih plačancev, imenovane Wagner Group, ki so služili pod ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Leta 2014, ko je Moskva zasegla Krim, se je boril tudi v posebnih enotah v regiji Donbas. Ruska vojska je smrt Andonova potrdila prek Telegrama. "Umrl je ponoči, med ogledovanjem območja, skupaj s svojim spremljevalcem. Ubil ga je ostrostrelec," je zapisal uporabnik, ki se sklicuje na vire iz Burjatije, vzhodne regije v Rusiji.

Ubili tudi dva ruska generala

Medtem so ukrajinske sile prejšnji konec tedna v Ljudski republiki Doneck ubile tudi ruskega generala podpolkovnika Romana Berdnikova, ki je vodil ruske sile v vojni v Siriji, in generalmajorja Romana Kutuzova.

Generala podpolkovnika Romana Berdnikova naj bi ubili v zasedi ukrajinskih sil na vzhodu države, Kutuzov pa naj bi umrl v raketnem napadu. Rusko obrambno ministrstvo njunih smrti še ni potrdilo.