Neustrašni deček: Videl sem toliko grozot, da me ni več strah #video

Prizor, ki ga človek težko pozabi. Ukrajinski otroci s plastičnimi pištolami branijo domovino pred ruskimi vojaki. Eden izmed teh je desetletni Nazar, ki skupaj s prijatelji 12 ur na dan preživi na kontrolni točki na poti do ukrajinske frontne črte. "Nisem vedel, ali naj se smejem ali jočem. Otroci, ki ustavljajo vozila in odločajo o tem, ali lahko nadaljujemo pot. Po eni strani neverjetno, po drugi tragično," je povedal novinar Sky News, ki je na poti do obleganega ukrajinskega mesta Harkov z ekipo naletel na skupino pogumnih fantov.

"Nimam druge izbire, kot da ščitim domačo vas"

Desetletni fant je novinarju televizije Sky News povedal, da nima druge izbire, kot da ščiti domačo vas pred ruskimi vojaki. "Potem ko sem videl vse te grozote, me ni več strah. Navadil sem se bojev, bombardiranja, ubijanja in brutalnosti," je dejal Nazar, ki vsak dan od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer skupaj s prijatelji izvaja stražo na eni izmed kontrolnih točk na poti do frontne črte. Novinarju je pripovedoval o grozotah, ki jih je videl. O tem, kako so pripadniki ruskih sil iz skrivališča v kleti šole izgnali ženske z otroki in se sami vselili tja ter kako so v šoli posilili žensko.

Skupina mladih fantov, vsak s svojim plastičnim orožjem v rokah, na kontrolni točki preverja voznike, ki želijo nadaljevati pot. "Povedati morajo dve ukrajinski besedi, ki jih Rusi težko izgovorijo, in na podlagi tega jih spustimo naprej," je pojasnil Nazar in nadaljeval, da so enkrat že naleteli na Rusa, ki je želel prečkati kontrolno točko: "Voznik je padel na testu, a smo mu pustili nadaljevati pot. Naslednjič ne bomo tako popustljivi."

Novinar Sky News je bil priča neverjetnemu pogumu mladih fantov, ki branijo svojo domovino.