Putinovi novinarji komaj čakajo jedrsko vojno: "Naš šef se ne bo dal"

Ruski novinar in propagandist Vladimir Solovjov je pred dobrim mesecem dni trdil, da so ga poskusili umoriti ukrajinski neonacisti, ki so delali po naročilu ukrajinske varnostne službe. Dogodek je že pozabljen - mogoče je, da ga je pod preprogo pometla kar Rusija, saj so obstajali dvomi, če so ukrajinski atentatorji v resnici sploh obstajali. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Vladimir Solovjov, ki velja za enega glavnih propagandistov ruskih državnih medijev, je v oddaji 60 minut na televiziji Rossiya-1 prešerne volje dejal, da bi bila celotna situacija zelo dobra komedija, če ne bi umirali ljudje, in z nasmeškom, ki je mestoma spominjal na delirij, nadaljeval, da je "eskalacija konflikta tako rekoč neizbežna in da bodo vse skupaj preživeli le mutanti nekje v Bajkalskem jezeru, vse drugo pa bo uničilo jedrsko orožje".

More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 5, 2022

Vse se premika v to smer, je še dejal Solovjov ter iz sovoditeljev in gostov oddaje izvabil pritrjujoče hahljanje. Tudi od političnega analitika Vitalija Tretjakovega, ki je celo izrazil zadovoljstvo z jedrsko apokalipso, ki jo je napovedal Solovjov.

"Da, morali bi biti srečni. Mladi se mogoče ne strinjajo s to definicijo sreče. Končno smo prispeli, to je naša zadnja in odločilna bitka," je bil nad perspektivo, da bi življenje na planetu Zemlja izbrisala jedrska vojna, navdušen Tretjakov.

Margarita Simonjan, šefinja ruskega medija RT (Russia Today), ki je prav tako tesno povezan s Kremljem, je medtem dejala, da ne vidi razloga za srečo, a da se ji tudi ne zdi, da ima Rusija kakršno koli drugo izbiro kot da uporabi jedrsko orožje.

Vladimir Putin (v sredini) in Margarita Simonjan, urednica dveh osrednjih ruskih medijev RT in Sputnik. Foto: Guliver Image

Simonjanova, ki je bila med monologom Solovjova dobro razpoložena, je nadaljevala, da "nas čaka strašljiva eskalacija", saj ruski predsednik Vladimir Putin, ki ga je dobesedno imenovala "naš šef", po njenem ne bo več dovolil domnevnih provokacij Zahoda.

Gledalce že tedne prepričujejo, da je jedrska vojna neizbežna, a da to ni nujno slabo: Gremo v nebesa, tako ali tako pa bomo vsi nekega dne umrli

Ruski državni mediji, še posebej izstopa televizija Rossiya-1, so v zadnjih tednih v svojih analizah dogajanja v Ukrajini močno zaostrili retoriko in občinstvo zasipajo z grozljivimi izjavami, da je tretja svetovna vojna neizbežna.

Vsi večji kanali promovirajo idejo o neizogibnem, še nikoli videnem zaostrovanju zaradi ruske invazije na Ukrajino, ki jo prikazujejo kot vojno, ki jo proti Kremlju vodi Zahod. Domoljubne državljane zdaj pripravljajo na idejo, da je tudi najslabši izid dobra stvar, saj bodo tisti, ki umirajo za domovino, šli v nebesa.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 27, 2022

Margarita Simonjan, šefinja RT, je že konec aprila na televiziji trdila, da se bo vse končalo z jedrskim napadom. Voditelj Vladimir Solovjov pa je povedano takrat podkrepil z naslednjimi besedami: "Ampak mi bomo šli v nebesa, medtem ko bodo oni preprosto krokali." Simonjanova je občinstvo potolažila z besedami: "Vsi bomo nekega dne umrli."