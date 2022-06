Ko mu je povedal resnico, je ruski veleposlanik odvihral iz dvorane #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.15 Američani želijo ruskemu milijarderju Abramoviču zaseči dve letali

Ameriško pravosodno ministrstvo je v ponedeljek ukazalo odvzem dveh letal v lasti ruskega oligarha Romana Abramoviča, ker naj bi se uporabljali za kršenje sankcij proti Rusiji zaradi vojne proti Ukrajini. Boeingov 787 dreamliner in "direktorski" Gulfstreamov G650ER sta sicer izven dosega ameriških oblasti.

Abramovič naj bi glede na sodno vlogo pravosodnega ministrstva ZDA sankcije kršil že samo s tem, da sta letali letos odleteli v Rusijo. Ker sta bili izdelani v ZDA, sta od 2. marca letos del ameriških sankcij. Abramovič je doslej že prodal nogometni klub Chelsea, sicer bi mu ga odvzeli Britanci.

Letali vredno 400 milijonov dolarjev naj bi bili trenutno bodisi v Rusiji bodisi v Dubaju. Newyorško zvezno tožilstvo je sporočilo, da bodo pozorni na obe letali in ju bodo zasegli takoj, ko se jim bo ponudila priložnost.

Abramoviča še dolgo ni pričakovati v ZDA, saj so mu poleg odredbe o zaplembi letal izdali še odredbo o zavestnem kršenju sankcij, katerih namen je preprečiti izvoz določenih tehnologij in dobrin v Rusijo. To mu lahko prinese denarno kazen, večjo od vrednosti obeh letal.

55-letni Abramovič je eden od številnih ruskih milijarderjev, ki so zaradi ruske agresije nad Ukrajino tarča mednarodnih sankcij.

6.51 Michel v Varnostnem svetu ostro nad Rusijo zaradi prehranske krize

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija ni imel pravega odgovora na besede predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, ki je dejal, da je bil osebno v Ukrajini in se na lastne oči prepričal v resničnost tega, kar govori. Kot je dejal, je videl na milijone ton žita v kontejnerjih in na ladjah v pristanišču Odesa, ki so ga blokirale ruske vojaške ladje.

"Ruske vojaške ladje v Črnem morju, ruski napadi na transportno infrastrukturo in skladišča žita, njeni tanki, bombe in mine Ukrajini preprečujejo izvoz, sejanje in žetje," je dejal Michel in dodal, da to viša cene hrane, potiska ljudi v revščino in destabilizira svetovne regije. "Samo Rusija je odgovorna za to pretečo prehransko krizo," je dejal.

Rusija ne le da blokira ukrajinsko proizvodnjo in izvoz hrane, ampak po Michelovih besedah tudi krade in strahopetno obtožuje druge. "Čista propaganda," je dejal.

Za Nebenzijo je bilo vse to preveč in je vstal ter odkorakal iz dvorane Varnostnega sveta. Njegov namestnik Dimitrij Poljanski je pozneje tvital, da je bil Michel zelo nevljuden.

Zasedanje Varnostnega sveta so sklicali z namenom obravnave spolnega nasilja Rusov v Ukrajini, vendar pa so se težave s hrano izkazale za bolj težavne za svet.

Ukrajina in Rusija skupaj proizvedeta tretjino svetovne pšenice in ječmena ter polovico sončničnega olja. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica je dejal, da je glavna težava omogočiti nemoten izvoz iz Odese ter zagotoviti, da Rusija tega ne izkoristi za napad na mesto.

"Putinove pravljice, da je pripravljen zagotoviti ukrajinski izvoz pšenice, nimajo nobene zveze z realnostjo," je dejal Ukrajinec in predlagal, da Rusija umakne svoje pomorske sile iz voda blizu Ukrajine ter zagotovi, da ne bo napadala pristanišča in tovornih ladij.

6.48 Na obisku v Sloveniji podpredsednica ukrajinskega parlamenta

Na obisku v Sloveniji bo danes podpredsednica ukrajinskega parlamenta Olena Kondratiuk, ki bo obiskala državni zbor in državni svet, se sestala z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, sprejel pa jo bo tudi predsednik republike Borut Pahor. V Slovenijo prihaja kot posebna odposlanka ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Kot napovedujejo na zunanjem ministrstvu, je namen njenega obiska v Sloveniji seznanitev s stališči Ukrajine glede njene prošnje za članstvo v Evropski uniji.

V EU sicer podpirajo vključevanje Ukrajine v povezavo, a hkrati opozarjajo tudi, da bližnjic ne more biti in da bo ta proces še dolgotrajen.

Prav tako naj bi Kondratiukova slovenske sogovornike seznanila z aktualnim dogajanjem v Ukrajini, ki se spopada z rusko agresijo. Predvsem na vzhodu države se v zadnjem času spopadajo s silovito ofenzivo ruskih sil.

Najprej bo ukrajinska gostja obiskala zunanje ministrstvo, kjer bosta nato z ministrico Fajon imeli tudi skupno novinarsko konferenco.

Opoldne jo bo v predsedniški palači sprejel predsednik republike Pahor, nato pa bo obiskala slovenski parlament, kjer jo bosta sprejela tako predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsedniku DS Alojz Kovšca. Zatem pa se bo sestala še s člani parlamentarnih odborov za zunanjo politiko, za zadeve EU in za obrambo, napovedujejo v državnem zboru.