"Kanclerka si ne želi pripovedovati o svojem celotnem življenju. Želi pa ključne politične odločitve razložiti s svojimi besedami in se ozreti nazaj na svojo življenjsko pot," je povedala Baumannova.

Knjiga bo skupni projekt Merklove in Baumannove, ki je z njo delala skoraj 30 let. Baumannova pričakuje, da bo pisanje knjige trajalo od dve do tri leta. Založbe zaenkrat še nista izbrali, poročajo tuje tiskovne agencije.

16 let vladavine Merklove

Merklova je vodila nemško vlado od leta 2005 do srede, ko jo je na tem položaju nasledil socialdemokrat Olaf Scholz. V vlogi kanclerke se je morala v zadnjih 16 letih soočiti s številnimi političnimi izzivi, med pomembnejšimi so bili finančna in migrantska kriza ter pandemija covid-19.

Baumannova spremlja Merklovo že praktično od njenih prvih korakov v politiki. Napisala je tudi nekaj pomembnejših govorov nekdanje kanclerke in večkrat sodelovala pri strateških odločitvah.