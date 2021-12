Ko bo Angela Merkel končno imela minuto le zase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tridesetih letih dela v nemškem parlamentu in šestnajstih letih vodenja nemške vlade se Angela Merkel poslavlja iz politike. To je dogodek, ki ga je blagovna znamka Ikea uporabila, da je opozorila nase. Le-ta že ve, kaj bo političarka potrebovala po naporni karieri.

Olaf Scholz bo danes prisegel kot novi kancler in njemu bo Angela Merkel predala posle ter se po 16 letih dokončno poslovila od kanclerskega urada. Le kaj bo oseba, ki je bila večino življenja vključena v politiko, počela? To se je vprašala tudi ena od najbolj znanih svetovnih blagovnih znamk Ikea. Švedski odgovor na to vprašanje je bilo: Nič. Zgolj počivala bo.

Foto: IKEA Mogoče njihova napoved niti ni tako slaba, kajti ko so julija Angeli Merkel podelili častni doktorat na Univerzi Johnsa Hopkinsa in jo vprašali, kaj pravzaprav namerava početi po svojem mandatu, je odgovorila:

"Morda bom poskusila kaj prebrati, se spočiti, naspati, potem pa bomo videli."

Merklova je tudi dejala, da bi si rada vzela odmor in razmislila o tem, kaj jo pravzaprav zanima. V zadnjih 16 letih je imela namreč malo časa za to.

Ikein oglas z naslovom Angela Merkel prihaja domov se je pojavil danes kot posebna objava na celotni strani v Süddeutsche Zeitung in Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Poleg tega bodo motiv uporabili tudi na digitalnih kanalih.

