Kuharsko mojstrico in TV-voditeljico Anne Burrell so v torek našli mrtvo v njenem stanovanju v Brooklynu, poročajo ameriški mediji. Vzrok njene smrti za zdaj še ni znan.

55-letnico je širša javnost spoznala kot voditeljico šova Najslabši kuharji v Ameriki (Worst Cooks in America) na kanalu Food Network, sicer pa je bila tudi izkušena kuharska mojstrica. Študirala je na Ameriškem kulinaričnem inštitutu (Culinary Institute of America), kjer je pozneje tudi predavala, in na Italijanskem kulinaričnem inštitutu za tujce (ICIF) v italijanski regiji Piemont.

Delala je v kuhinjah vrste restavracij v Italiji in ZDA, leta 2005 pa se je začela njena televizijska kariera. Gostovala je v več kulinaričnih šovih na Food Networku, leta 2010 pa je postala voditeljica šova Najslabši kuharji v Ameriki.

Preberite še: