Jamie Oliver odprl prvo restavracijo na Jadranu

Britanski kulinarični TV-zvezdnik Jamie Oliver je na Instagramu naznanil, da se je nova članica njegove verige restavracij Jamie's Italian odprla v Črni gori, natančneje v prestižnem obmorskem kompleksu Porto Montenegro pri mestu Tivat.

"Stregli bomo sveže domače testenine, hrustljavo pico s testom z drožmi, čudovite predjedi in mamljive sladice," je naštel Oliver. "Pri nas se vse vrti okoli radostnih italijanskih okusov, krasnih sestavin in množice priložnosti, da se s svojimi ljubljenimi družite ob pojedini."

Leta 2019 je sicer Oliver z verigo Jamie's Italian na Otoku zašel v finančne težave in pristal v insolvenčnem postopku, restavracije zunaj Velike Britanije pa so franšizne poslovalnice in jih te težave niso prizadele. Leta 2024 se je prva restavracija Jamie's Italian odprla v glavnem mestu Srbije, v tamkajšnjem kompleksu Beograd na vodi.

