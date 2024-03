Zvezdniški kuhar v Beogradu odprl restavracijo

Odprtje beograjske podružnice Jamie's Italian je z objavo na družbenem omrežju Instagram ta teden pospremil tudi Oliver sam. "Beograd, odprti smo!" je zapisal v eni od objav ob fotografiji osebja pred novo restavracijo.

"Lokacija je prečudovita, v srcu Beograda, na vodi, na bregu reke Save," je pripisal ob drugi fotografiji, kjer v rokah drži eno od jedi, ki jih ponuja Jamie's Italian v srbski prestolnici.

Pica za 7,4 evra, glavna jed nekaj čez 20

V restavraciji ponujajo italijanske jedi in pice ter sladice, na uradni spletni strani pa so objavili tudi jedilnik.

Najcenejša pica marinara stane 7,4 evra, najdražja san daniele, na kateri je pršut, pa 13,3 evra. Med glavnimi jedmi je najdražji telečji zrezek s tartufi, ki stane 23,2 evra, cene za testenine pa se gibljejo med desetimi in 15 evri. Hladno predjed je mogoče dobiti za dobrih pet evrov, tiramisu pa na primer za 5,6 evra.

Po svetu je po navedbah britanskega Guardiana okoli 70 restavracij Jamie's Italian, ki jih vodijo po franšiznem modelu.

Zaradi finančnih težav zaprli več kot 20 restavracij

V Veliki Britaniji je njegova veriga restavracij leta 2019 zaradi finančnih težav pristala v insolvenčnem postopku. Zaprli so več kot 20 restavracij na Otoku, delo pa je izgubilo okoli tisoč ljudi. 12 restavracij je Oliver zaprl že leto pred tem, zaradi česar je brez dela ostalo 600 ljudi. Insolvenčni postopek se je nanašal le na restavracije na Otoku.

Oliver je zaslovel z recepti za pripravo enostavnih in zdravih jedi, pisanih na kožo današnjim generacijam. Njegove znane kuharske oddaje so bile npr. Kuhinja do nazga, Jamiejeva 30-minutna kuhinja in Jamiejeva 15-minutna kuhinja, napisal pa je tudi vrsto kuharskih knjig.

Na vrhuncu slave se je odločil tudi za podjetniško pot. Po nekaj poskusih z restavracijami in verigo prodajaln peciva je začel leta 2008 po Evropi in svetu odpirati restavracije z italijansko hrano pod blagovno znamko Jamie's Italian. Na vrhuncu jih je v Veliki Britaniji delovalo 42.