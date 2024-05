Kuharski zvezdnik v MasterChefu navdušen nad okusi Balkana

Tekmovalka v avstralski različici šova MasterChef je sodnike navdušila s kruhom in maslom na tri načine – z okusi iz Hrvaške, Srbije in BiH.

Tudi Avstralci so navdušeni gledalci šova MasterChef, v njihovi različici pa je med sodniki gostoval tudi kuharski zvezdnik Jamie Oliver. Ta se je v prvi izločitveni oddaji povsem navdušil nad jedjo, ki jo je pripravila na Hrvaškem rojena tekmovalka Snežana Čalić. Postregla je kruh in maslo na tri z Balkanom navdihnjene načine.

"Odraščala sem na Hrvaškem, zato je prvi del navdihnjen s tem – inčuni, peteršilj in česen. Nato sem odšla do Srbije: ajvar, pečena paprika in pršut. Tretji del pa je navdihnjen z mojimi prijatelji iz BiH, sladko maslo z okusom baklave," je predstavila svojo le na videz preprosto jed.

Sodniki so bili navdušeni, še posebej Jamie Oliver. "Mislim, da je neverjetno pogumno, da si nam postregla le kruh in maslo," je dejal, "je pa tudi izjemno okusno."

Snežana se je rodila na Hrvaškem, nato pa se v otroštvu s starši preselila v Srbijo. Tam je doštudirala, od leta 2009 pa živi v Avstraliji. V svoji predstavitvi v avstralskem MasterChefu je povedala, da je odraščala ob sredozemski in srbski hrani, ti dve tradiciji pa sta zaznamovali njen slog kuhanja vse do danes. Kljub navdušenju sodnikov v prvi izločitveni oddaji se v MasterChefu ne bo prebila do konca, pred nekaj dnevi so jo namreč izločili.